【すき家の朝食が最強】牛丼チェーン徹底分析で判明！朝食の「割安メニュー」ランキングを大公開

レストランやファーストフード店で、何を頼もうか迷ったことがない人はいないだろう。店員さんが注文を取りに来るタイミングになってもチョイスが固まらず、慌ててメニューを選んでしまい、結果的に微妙な気分になるのも「あるある」だ。

特に私が迷ってしまうのは、昨今競争が激化しているチェーン店の朝食である。

飲食店にとってアイドルタイムになりがちな朝の時間は、来店の動機付けとするためにお得なメニューが多く提供される傾向がある。「どれを選べば、味とコスパの両面で満足できるのか？」を考えすぎるあまり、いつまでも注文するメニューが決まらない。

では、あらかじめ「どれがお得なのか」を可視化しておけば迷うことは少なくなるのではないか？

牛丼チェーン店の朝食は既存メニューやサイドメニューを組み合わせたものが多いため、単品価格と照らし合わせることでお得度を計算することができそうだ。

たとえば、私が不朽の名作だと思っている吉野家の「納豆牛小鉢定食」の価格は468円。牛小鉢と納豆の強力なおかずツートップを擁しているうえ、サラダまでついてきて500円を切るため満足度が非常に高い。

この定食は

・ごはん(単品価格217円)

・サラダ(単品価格162円)

・納豆(単品価格129円)

・牛小鉢(単品価格222円)

・みそ汁(単品価格96円)

で構成されている。これをすべて単品で注文した場合、826円になる。つまり、「826円の価値がある定食が468円で食べられる」というわけで、仮想割引率は46%にものぼる。

……まあ、単品メニューはもともと割高に設定されている傾向があるため、純粋な割引率とはいえないかもしれないが、ある程度の指標になるだろう。

そこで今回は「吉野家」「松屋」「すき家」の3大牛丼チェーン店における朝食メニューの仮想割引率を調べ、メニュー選びの一助としてみたい。

なお、ごはんはすべて並盛り、小鉢などが選べる場合は、単品価格が最も高い商品を選択していることに留意されたい。

吉野家の朝食メニューは、牛丼チェーンらしく「牛小鉢」を中心に据えながら「納豆」「焼さば」「焼魚」を組み合わせられるのが魅力だ。サラダがついてくるメニューが多いことも嬉しい。

ちなみに、朝食メニューの中で「ハムエッグ」だけは単品が提供されていないため、ハムエッグが含まれるメニューは計算ができないものの、それ以外のメニューについては単品の組み合わせで仮想割引率が計算できた。

結果は以下の通りだ。

・納豆牛小鉢定食 価格468円 単品価格826円……仮想割引率43.34%

・納豆定食 価格430円 単品価格645円……仮想割引率33.33%

・塩さば牛小鉢定食 価格666円 単品価格947円……仮想割引率29.67%

・焼魚牛小鉢定食 価格666円 単品価格947円……仮想割引率29.67%

・得朝定食 価格630円 単品価格895円…仮想割引率29.61%

・塩さば得朝定食 価格630円 単品価格895円…仮想割引率29.61%

・焼魚定食 価格530円 単品価格648円…仮想割引率18.21％

・塩さば定食 価格530円 単品価格648円…仮想割引率18.21％

こうして見ると、私の推す「納豆牛小鉢定食」の割引率が頭一つ抜けており、優秀さが際立っている。

一方でごはん、のり、みそ汁、鮭or塩さばで構成された焼魚定食と塩さば定食はややお得感が薄い。牛小鉢のついた塩さば牛小鉢定食や焼魚牛小鉢定食になるとグンとお得度が増すため、胃袋のコンディションがよければ牛小鉢付きの定食をチョイスしたいところだ。この価格設定は、牛丼チェーンである吉野家からの「ウチに来たからには牛肉を食べてくれ」という隠れたメッセージかもしれない。

そして吉野家の場合、朝食メニューを含めて定食類はすべておかわりが無料。つまり、おかわりをすればするだけお得になっていくわけで……おかずとしてのポテンシャルが高い「塩さば得朝定食」あたりなら３杯食べることも不可能ではないだろう。後の仕事には確実に差し支えるが。

松屋は豚汁が激アツ

松屋といえば「ソーセージエッグ定食」のファンが多いことだろう。単品であまり頼む機会のないお新香がついてくるのも嬉しいポイントで、硬めに炊かれた松屋特有のごはんがすすむ。

松屋は「得朝鶏そぼろたまご丼」や「旨辛玉子ソーセージ丼」などの朝食限定メニューや牛肉の量が不明な「得朝牛皿定食」など、計算できない商品がいくつかあったため、こちらは除外する。

また、ソーセージエッグ定食にはミニサラダがついてくるが、こちらは単品提供されていないため、ないものとして計算する。そのためソーセージエッグ定食はミニサラダの分だけお得度が高まると思ってほしい。

・豚汁朝定食 価格550円 単品価格830円…仮想割引率33.73%

・ソーセージエッグ定食 価格530円 単品価格770円…仮想割引率31.17%

・Wで選べるたまごかけごはん定食 価格350円 単品価格500円…仮想割引率30%

・焼鮭得朝定食 価格700円 単品価格970円…仮想割引率27.84％

意外にも、豚汁朝定食の割引率が最も高いという結果になった。豚汁朝定食は

・ごはん

・豚汁

・選べる小鉢

・お新香

・のり

という陣容だ。

松屋の豚汁は味が濃いめなうえに、具もゴロゴロと入っている。おかずとしてのポテンシャルはかなり高い。寒さが本格的になるこれからの季節には第一候補に入ってくるだろう。ただし、吉野家ほど割引のコントラストが大きくないため、その日の気分で好きなものを頼みやすいのもメリットだろうか。

また、松屋は朝食メニューの場合、ごはんは特盛まで無料になるのも嬉しいポイントだ。おかずが選べる小鉢と玉子のみの「Wで選べるたまごかけごはん定食」あたりで特盛を処理するのはなかなか厳しいが、それ以外のメニューであれば十分処理できるだろう。その場合はさらにお得になることを覚えておきたい。

最後に、メニューの豊富さで他を圧倒するすき家を見ていこう。すき家の朝食は、その名の通り様々な具材を混ぜてごはんにのっける「まぜのっけ朝食」シリーズと、シンプルな「たまかけ朝食」シリーズが主力だ。その種類の多さは他チェーンを寄せ付けないが、果たしてお得度はどうだろうか。

・牛まぜのっけ朝食 価格420円 単品価格750円……仮想割引率44.00%

・まぜのっけ朝食 価格320円 単品価格570円……仮想割引率43.86%

・納豆まぜのっけ朝食 価格390円 単品価格670円……仮想割引率41.79%

・牛たまかけ定食 価格420円 単品価格720円……仮想割引率41.67%

・たまかけ朝食 価格320円 単品価格540円……仮想割引率40.74%

・納豆たまかけ朝食 価格390円 単品価格640円……仮想割引率39.06%

・納豆たまかけ定食 価格390円 単品価格640円……仮想割引率39.06%

・塩さばまぜのっけ朝食 価格540円 単品価格860円……仮想割引率37.21%

・焼き鮭まぜのっけ朝食 価格540円 単品価格860円……仮想割引率37.21%

・焼鮭たまかけ朝食 価格540円 単品価格830円……仮想割引率34.94%

・塩さばたまかけ朝食 価格540円 単品価格830円……仮想割引率34.94%

・牛塩さばまぜのっけ朝食 価格690円 単品価格1040円……仮想割引率33.65%

・牛焼鮭まぜのっけ朝食 価格690円 単品価格1040円……仮想割引率33.65%

・牛焼鮭たまかけ朝食 価格690円 単品価格1010円……仮想割引率31.68%

・牛塩さばたまかけ朝食 価格690円 単品価格1010円……仮想割引率31.68%

なんと、吉野家の「納豆牛小鉢定食」を上回る割引率のメニューが複数存在するのだ。トップに輝いたのは「牛まぜのっけ朝食」で、その割引率は驚異の44.00%。ごはん、みそ汁、かつぶしオクラ、おんたま、牛小鉢という豪華な布陣で420円という価格は、確かにお得感がある。

僅差で2位につけた「まぜのっけ朝食」も素晴らしい。こちらは牛小鉢がなくなる代わりに価格が320円まで下がるが、割引率は43.86%と依然として非常に高い。300円台でこの満足感が得られるのは、すき家ならではの強みだ。

すき家の戦略は、吉野家や松屋とは少し異なるようだ。高価格帯の定食よりも、300円〜400円台のメニューにお得感を集中させている。

ただし、松屋や吉野家のようなごはん増量やおかわりの無料サービスは、すき家では実施されていない(一部店舗を除く)。言い換えれば、「朝は並盛でじゅうぶん」という人は、コスパの観点でいえばすき家が第一候補になるだろう。時には好き嫌いではなく、純粋な数字だけを追ってみるのも、新たな発見があるかもしれない。

