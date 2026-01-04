◇サッカー◆全日本高校女子選手権 ▽３回戦 藤枝順心３−０佐久長聖（３日・兵庫県立三木総合防災公園第２球技場）

３回戦が行われ、４連覇を目指す藤枝順心（県２位）は佐久長聖（長野）を３―０で下した。準々決勝は５日に行われ、順心は神村学園（鹿児島）と戦う。

藤枝順心が史上初のＶ４へ、また一歩近づいた。佐久長聖から３点を奪って快勝。今大会初先発のＦＷ堀江莉心（りこ、３年）が２ゴールと期待に応えた。

Ｃ大阪堺ガールズ出身の背番号９は「夢みたい」と声を弾ませた。入学１年目の２０２３年１１月に右膝、昨年５月には左膝の前十字靱帯（じんたい）を断裂。練習に合流したのは１１月末だった。復帰を諦めかけたことは何度もあった。「でも同級生が一緒に泣いて励ましてくれた」と感謝する。

そして全国のピッチに間に合い、１回戦で途中出場して１得点。この日も「先制点を取って流れを持ってくる」と前半９分、１６８センチの高さを生かしたヘディングでゴール。同３８分には味方のシュートのこぼれ球を逃さず蹴り込み、神戸の実家から駆けつけてくれた家族の声援に応えた。

次の相手は優勝３度を誇る神村学園。強敵だが「３年生みんな仲がいいんです。負ける気がしない」と自信をのぞかせた。