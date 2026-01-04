2025年12月28日、六代目山口組が恒例の餅つきを行なった。2025年は10年に及ぶ分裂抗争について、六代目側が一方的な終結を宣言したこともあってか、司忍組長を筆頭に直参組長にも笑顔が見受けられた。日本最大の暴力団の"年の瀬"に密着した。【前後編の前編】

【写真】司忍組長「“世界最高峰”100万円超セーター」、竹内若頭は全身ヴィトン、山下本部長はエルメス、ブルガリ 日本一高級な「ハイブランド餅つき」の全貌

会場となった瀬戸一家（愛知県瀬戸市）本部ガレージ前には朝日が昇りきる前から愛知県警をはじめとした警察、メディアが集結。ピーク時には50名ほどが会場を取り囲んでいた。

「おはようございます！」──朝7時過ぎ、現場に到着すると、直参組長が続々と会場入りを始めていた。篠原重則・若林組組長、佐藤光男・落合金町連合会長、井上茂樹・大石組組長が立て続けに姿を見せた。いずれもお供の組員の手には封筒が。実話誌記者が語る。

「例年通りなら参加者のインフルエンザや新型コロナウィルスの検査結果をまとめた表が入っていると思われます。六代目山口組は、新型コロナ流行時からウイルスという"見えない敵"を人一倍、気にしている。餅つきは200人近くが参加しますし、掛け声も出すので飛沫感染のリスクもありますからね。2025年末はインフルエンザが猛威を振るっていることもあり、"少しでも発熱があるなら出席を見合わせるように"という通達が来ていたと聞いています」

次に姿を見せたのは野内正博・弘道会会長、吉村俊一・吉川組組長、上野真慶・奥州会津角定一家総長。12月13日の事始めで司忍組長と盃を交わした新直参組長3人が一緒に会場入り。野内組長は、司組長や高山清司相談役、竹内照明若頭など六代目体制の中心人物の出身組織・弘道会の組長にスピード昇格したとあって警察・マスコミは一斉にシャッターを切っていた。

「2024年まで野内組長はガレージ前で直参組長の出迎え、交通整理と汗を流していたが、2025年は外に出てくることはほとんどなかった。これまでは時にはマスコミと冗談を交わしていた野内組長が、今回、終始険しい顔つきだったのが印象的でした」（同前）

その後も続々と直参組長が会場入り。確認できただけで新井錠士・章友会会長、杉山志津雄・愛桜会会長、本部長の山下昇・極粋会会長、若頭補佐の中田浩司・山健組組長、北島虎・杉組組長、若頭補佐の加藤徹次・豪友会会長、同じく若頭補佐の安東美樹・竹中組組長、川崎誠治・司興業組長、森健司・司興業総裁、水島秀章・益田組組長、薄葉政嘉・平井一家総裁、鈴川驗二・早野会会長と六代目体制の中核人物が姿を現す。

全ての直参組長が会場入りを果たしたと見られる8時前、ガレージが開き、山下本部長を筆頭に若頭補佐らが姿を見せる。「見えました」の声とともにレクサスが到着。姿を見せたのは竹内若頭だった。

高山若頭の登場で現場は騒然

竹内若頭の到着とともに餅つきが始まるが、例年より大きな「ヨイショ」の掛け声が響く。散歩をしていた近隣住民も「ここまで声が聞こえるなんて」と驚きを隠せない。この掛け声は閉会まで約6時間、ほぼ止むことはなかった。前出・実話誌記者はこう指摘する。

「竹内若頭が気合を入れさせたのではないか。2024年の餅つきは稲川会の清田次郎総裁（当時。2025年4月逝去）のお見舞いで参加できなかったため、竹内若頭にとっては2年ぶりの餅つき参加になる。

竹内若頭は自分にも周囲にも厳しい性格として知られていて、行事ごとについても手抜きを許さない性格と言われている。今回の餅つきも3日前の12月25日から準備が始まっていたようです」

9時3分、竹内若頭らが再びガレージ前に姿を現し、高級車が到着。高山相談役が姿を現す。杖こそついているが、ドアを開けた加藤若頭補佐の手を借りることなく自らの足で会場入りした。この様子を見た警察関係者は驚きながらもこう口にする。

「高山相談役は相談役就任にあたって執行部を外れて以降、表立った式典にあまり顔を出さなくなった。今回の餅つきも出席は任意だったはずで、高山相談役と同時期に執行部を外れた森尾卯太男・舎弟頭、青山千尋・最高顧問、藤井英治・顧問は姿を見せていません。組長を後進に譲った総裁職の直参もほとんど姿を見せてない。それでもわざわざ高山相談役が顔を出したのはメディアの前に姿を見せることで健在な様子をアピールしたいのではないか」

その後も威勢のいい掛け声が続き、ついに司忍組長が姿を見せたのだった。

（後編につづく）