日本の敗戦後、台湾で何が起きたのか…中国本土とは違った「その事情」

厳かな接収：台湾・その他

台湾への蒋介石軍進駐は、1945年10月5日になってからだ。10月25日に台湾総督兼第10方面軍司令官（表2-1）の安藤利吉・陸軍大将は降伏文書に調印する。その後に安藤は、捕虜となった米軍機搭乗員を銃殺した事件で罪を問われた。戦犯として逮捕されて上海で拘禁された彼は、「事件の責任は自分にある」として1946年4月19日に獄中で服毒自決した。

台湾銀行では10月31日から台湾省行政長官公署財政処による検査が始まり、12月8日に張武を主任委員とする「台湾銀行監理委員会」の監理下に置かれた。張武は日本で教育を受けており（七高・京大卒）、銀行実務にも通じていた。

実際の接収は遅れて1946年5月20日となった。台銀本店3階にあった大食堂で、接収式が執り行われた。日本側からバランスシート・印鑑・鍵などを記した目録を台湾側に引き渡し、台湾側を代表して財政処長がこれまでの中央銀行としての職責を果たしてきた台銀に謝辞を述べる。これを受けて台銀副頭取の本橋兵太郎が接収における中国側の理解と厚意に深く礼を述べ、台銀の発展を祈念した。およそ「接収」という言葉が似つかわしくない、厳かな式典であった。

こうして新生台湾銀行は、台湾貯蓄銀行と台湾島内にあった三和銀行（現：三菱UFJ銀行）の店舗を吸収して、台湾省営の中央銀行として発足した。初代総経理に就任したのは張武だ。

中国本土では国共内戦の影響もあって猛烈なインフレに陥っていたため、台湾は本土とは別の通貨を導入した。5月22日に中央印刷局（上海）で印刷された新しい台湾銀行券が発行された。表に孫文の肖像と台銀本店を描いた通称「台湾ドル」紙幣（圓建て）は、それまでの台銀券と順次入れ替わっていった。

昭南では9月5日に英印軍が進駐し、名称もシンガポールに戻った。台銀の昭南支店は9月6日に英空軍の経理部将校により接収された。事前に用意していたバランスシートなどの帳簿類や地下金庫室の鍵などを引き渡し、営業室は封印されて立ち入り禁止となる。行員は警察署留置所に1週間ほど収容された後に、日本人合同収容所に移る。英国系商社の公認会計士により昭南支店の清算事務は執り行われ、しばらくは台銀行員たちもそれを手伝った。

ジャカルタは事情が複雑だ。8月17日にインドネシアの民族主義者スカルノとハッタが「インドネシアの独立」を宣言した。9月下旬に連合国軍（英印軍）がジャワ島に進駐するが、連合国軍はインドネシアの独立を認めていなかったことから内戦状態となる。

宗主国として復帰したオランダは、独立運動への対応や掠奪・放火が相次ぐジャカルタの治安回復に手一杯で、銀行の接収をしている余裕はなかった。したがって台銀ジャカルタ支店では、オランダ政府より派遣された監督官が1名常駐するだけで、営業は通常通り続けられた。ただし新規貸し出しは禁止となった。台銀ジャカルタ支店が閉鎖となったのは1946年1月15日で、清算事務も3月25日に終了した。

なお昭南やインドネシアでは日本の占領期間中、日本軍票（海峡ドル建て／ギルダー建て）が通貨として用いられた。これは連合国軍の進駐と同時に使用停止となり、戦後に発行された新通貨との交換などの補償措置はとられなかった。

