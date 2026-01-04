1300年以上の歴史を持つお寺の僧侶が「教えてくれたこと」

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか？」「死ぬ前に何をしておけばいいのか？」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか？」「引き取り手のない遺体はどうなるのか？」……

発売たちまち重版の話題書『おひとりさま時代の死に方』では、意外と知らない制度のことから誰にも聞けない悩みまで、国内外メディアから取材殺到の第一人者がぜんぶ答えます！

樋口恵子さん「この本を読めば、ひとりでも幸せに死んでいける！みんなが安心できる本です」

高橋源一郎さん「人は誰もが死ぬ。ぼくもあなたも。わかっているのはそれだけ。どうやって？ どんなふうに？ ならば井上さんに訊ねよう。きっとすべてを教えてくれるから」

（本記事は、井上治代『おひとりさま時代の死に方』の一部を抜粋・編集したものです）

古刹の僧侶の考え

エンディングセンターでは、大阪・高槻市でも「桜葬」墓地をもち、2012年から会員運営をしている。

経営者の神峯山寺は、京都盆地の西側、西山連山から続く最西端に位置する。敷地約100ヘクタールのほとんどは山林で覆われ、一帯を総称して神峯山という。日本最初の毘沙門天安置の霊場としても知られ、1300年以上の歴史を持つ。天台宗寺院であるが、伽藍やお堂は天台宗が伝わる以前から存在していたという古刹で、開山当時は、神峯山一体は山岳信仰が盛んな霊場だった。比叡山や葛城山に並ぶ「七高山」として、多くの修験者が行き交っていたそうで、今でも修験者を見かける。

あるとき、桜葬墓地の永続性について、神峯山寺の近藤眞道師（院主、2024年7月遷化）に尋ねたことがあった。約束の時間より早く寺に到着してしまった私は、時間まで周囲を歩き回った。こんもりと木々が立ち並ぶ林の中に入ると、明らかに里山とは違った。墓石の役割をしていたのではないかと思われる石が、重厚な落ち葉の中からさりげなく顔を出していたり、何年も前に命を終えたであろう老木の枝切れに苔が生えて素晴らしいオブジェをつくったりしていた。そのとき、自然の営みに包まれたような長い時間を感じた。1000年前はどうだったんだろう、と思わずにはいられなかった。

時間が来たので寺に戻り、眞道師といろいろな話をした後、桜葬墓地の永続性をどう考えているかうかがった。答えは「自然に還るだけだよ」--。何百年も経てば、墓域に植えた芝生もなくなって、桜の木が多い林になるだけ。そう言われて、先ほど見てきた人間と自然と時間の融和した世界に還るんだと実感した。1000年以上も続く古刹を守っている人たちは、時間の単位が違うなと感じた。究極の「自然に還る」の実態を、五感で感じさせてもらった気がした。

