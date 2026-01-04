¤«¤Ê¤ê¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¡ÄÌµ±ï¼Ò²ñ²½¤¹¤ëÆüËÜ¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö½¸¹çÊè¡×¤ÎÀµÂÎ
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÆüËÜ¤Ï¡ÖÃ±ÆÈ¡Ê¤Ò¤È¤ê¡ËÀ¤ÂÓ¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¡×¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£¡¢¤Ò¤È¤êÀ¤ÂÓ¤Î¸½Âå¿Í¤¬Ì©¤«¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç»à¤ó¤À¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö»à¤ÌÁ°¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö»àË´ÆÏ¤Î¡ÖÆÏ½Ð¿Í¡×¤ÏÃ¯¤¬¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö°ú¤¼è¤ê¼ê¤Î¤Ê¤¤°äÂÎ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ä¡Ä
È¯Çä¤¿¤Á¤Þ¤Á½ÅÈÇ¤ÎÏÃÂê½ñ¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ»þÂå¤Î»à¤ËÊý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤À©ÅÙ¤Î¤³¤È¤«¤éÃ¯¤Ë¤âÊ¹¤±¤Ê¤¤Çº¤ß¤Þ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¼èºà»¦Åþ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤¬¤¼¤ó¤ÖÅú¤¨¤Þ¤¹¡ª
Èõ¸ý·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ö¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¹¬¤»¤Ë»à¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¡ª¤ß¤ó¤Ê¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ëËÜ¤Ç¤¹¡×
¹â¶¶¸»°ìÏº¤µ¤ó¡Ö¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¬»à¤Ì¡£¤Ü¤¯¤â¤¢¤Ê¤¿¤â¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡© ¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡© ¤Ê¤é¤Ð°æ¾å¤µ¤ó¤Ë¿Ö¤Í¤è¤¦¡£¤¤Ã¤È¤¹¤Ù¤Æ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡×
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢°æ¾å¼£Âå¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ»þÂå¤Î»à¤ËÊý¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¡ÖÃ¦¡¦Ìµ±ï¼Ò²ñ¡×¤Ë¤Ï¡Ö½¸¹çÊè¡×¤¬¤¤¤¤
¡ÖÌµ±ï¼Ò²ñ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2010Ç¯¤ÎNHK¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤è¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â20Ç¯Á°¤Î1990Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡Ö21À¤µª¤Î·ë±ï¤ÈÊè¤ò¹Í¤¨¤ë²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢Ìµ±ï¼Ò²ñ¤ÏÁÛÄêÆâ¤Ç¤¢¤ê¡ÖÃ¦¡¦Ìµ±ï¼Ò²ñ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¡£
ÀßÎ©Åö½é¤«¤é²ñÌ¾¤Ë¤¢¤ë¡Ö·ë±ï¡×¤Î¸ì¤Ë¹þ¤á¤¿°ÕÌ£--¤½¤ì¤Ï¡¢²ÈÂ²¤À¤±¤ËÍê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤¬ÅþÍè¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ê²ÈÂ²¤ò´Þ¤à¡ËÂè»°¼Ô¤Èå«¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡Ö²ÈÂ²¤òÄ¶¤¨¤¿Áê¸ßÉÞ½õ¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²ÈÂ²µ¡Ç½¤ËÂåÂØ¤¹¤ë¡Ö±ï¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¡¢·Ñ¾µ¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ê¤¤Êè¤ò¡Ö½¸¹çÊè¡×¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢·Ñ¾µ¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ê¤¤Êè¤ËÅ¬¤·¤¿·ÁÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´ÉÍý¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¡Ö¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¶¦Æ±À¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤·ÁÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£
½»Âð¤Ç¤¤¤¦¡Ö¸Í·ú¤Æ¡×¤Ê¤é¤Ð¡¢·Ñ¾µ¼Ô¤¬Àä¤¨¤ì¤ÐÁð¤Ü¤¦¤Ü¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê½¸¹ç½»Âð¤Ç¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¤ËÀêÍ¤¹¤ëÉô²°¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤Î²¿¹æÅï¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·úÊª¤Ë¤Ê¤ë¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢½¸¹çÊè¤Ç¤¢¤ëºùÁòÊèÃÏ¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¶è²è¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÍÑ¸¢¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¬ÎÙÀÜ¤·¤Æ°ì¤Ä¤ÎÊè°è¤òºî¤ë¤Î¤Ç¡¢·Ñ¾µ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¶è²è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢³§¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ì¤Ä¤ÎÊè°è¤òºî¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡Ö³§¤¬°ì½ï¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Î¾úÀ®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç»à¤ó¤À¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡ÖÉÔ¾òÍý¤Ê¸½¼Â¡×¡×¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»à¸å¤ÎÁòµ·¤äËäÁò¡¦»à¸å»öÌ³¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡ÛÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç»à¤ó¤À¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡ÖÉÔ¾òÍý¤Ê¸½¼Â¡×
