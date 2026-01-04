小5の息子が考案した「ママ専用サブスク」のサービス設計がすごかった

【スナック千代子へいらっしゃい #131 ママ専用サブスク】

有料の動画・音楽配信プラットフォームやジムなど、いまや当たり前となった「サブスクリプションサービス」。20〜69歳の4000人を対象にした調査（※）によると、51%の人が過去に一度は何らかのサブスクを利用したことがあるそう。

みんな月々どれくらいサブスクにお金を使っているのか気になるところですが、前述の調査によれば、デジタルコンテンツ系は「1000円未満」が半数以上である一方、「教育」「美容」「食材」は「5000円以上」の利用者が多い傾向にあるようです。

さて、2児の母でイラストーレーターの横峰沙弥香さんも、とあるサブスクの利用者です。その名も「息子の窓口」。小学5年生の息子さんが考案したというそのサービスの内容に横峰さんは感心したそう。

横峰さんが子育ての切なさを、架空のスナック「スナック千代子」のピスタ千代子ママとしてつぶやく 4コマ漫画連載「スナック千代子へいらっしゃい」（毎月第1・3日曜日に配信）。今回は、そのエピソードをマンガとともに綴ってもらいました。

※J.D.パワー 2023年サブスクリプションに関するアンケート調査。調査方法：インターネット調査。調査期間：2023年8月。

息子の観察眼に感心

小学5年生の息子、まめ（愛称）がお金を稼ぐことに対してほのかな情熱を抱いていることはなんとなく感じていた。

とはいえ、動画コンテンツを作ってみたりプログラミングに挑戦してみたりという、どちらかというと長期的な戦略を立てているように見えたため、なにか相談されたりしたら助けになろうと見守っていたのですが……。

突然、「サブスクサービスを始めようと思う」と言い始めました。早急にお金を稼ごうとしている。

聞けば、毎月のお小遣いをもう少し増やして欲しいのだけれど、ただ増額を要求するのはどうかと思ったし、かといってテストでいい点を取るとか、習っている空手の大会で成績を残すといった自分の成長と引き換えにするのも違うと思ったらしく、家庭内で需要があって、自分にも提供できそうなサービスを考えたのだそうだ。

その名も「息子の窓口」。

月額500円で、自分に出来ることであれば、頼まれた瞬間にやる。というシンプルな内容ですが、「すぐやる」というのがポイントのようです。

日常の家族とのやり取りを観察した結果、ママは「後でちゃんとやるから」ではなく「クオリティはどうあれ今この瞬間にやってほしい」って思っているんだろうなと感じていたのだそう。

このサブスクに入ってくれたら、「洗濯物の片付けであろうが掃除であろうが、頼まれた瞬間にやるよ」とまめ。なかなかいい着眼点だなと思いました。そう、後でじゃなくて今やってほしいんだよね。

でも、月額500円はなかなかな金額です。そのことを伝えると、「深酒ストッパーもあるよ」と言い出しました。「ママって二日酔いになったときにいつも『なんであの最後の一杯を飲んじゃったんだろう』って言ってるじゃん？ 僕がその最後の一杯を止めてあげる」と。

たしかに、500円でその月の「最後の一杯」がなくなるなら、高くはないかもしれない。素晴らしい観察眼と需要の見極め！ 感心した私はそのアイデアに加えて、

・お酒の席で酔ってダラダラと長居しそうになったら体型維持と美容のために是が非でも止めてくれること。

・お腹が空いたときにコンビニに入ろうとしたら止めてくれること。

も追加でお願いし、晴れて「息子の窓口」を利用することとなりました。

頼まれごとを即座に遂行してくれることは生活のなかでの地味なストレスを軽減してくれますし、深酒を止めてくれることに至っては何度助けられたかわかりません。

年末年始の飲み会シーズン、一度も後悔することなく乗り切ることができたの はこのサービスのおかげです。

【漫画】「おままごとでその家庭がわかる」保育園の先生の言葉に背筋が凍った