ダウンスイングでの正しいローテーションとは？分析データをもとに解説

近ごろ最先端の解析が、ゴルフスイングの研究と指導に多数の新常識をもたらしているのをご存じだろうか。スイング動作はより“リアル”が明確になって、ゴルフ界で大きな反響を得ている。確実に上達する時間を短縮させるそのロジックを、お届けしよう。

分析データから見えてきた最新スイング①

アームローテーションとトランクローテーション

ダウンスイング以降のローテーションは「アームローテーション」と「トランクローテーション」の２通りしかありません。「トランク」とは体感のことです。アームローテーションは、体を右に向かせた状態でインパクトする場合、体の回転は受け身になり、腕を振ることがメインになります。

トランクローテーションは、体を「左向け左」させる場合、胴体を回転させることがメインとなりますので、腕は受け身になります。腕を振ること（ローテーションも含まれる）がメインか、体を回転させることがメインかに分かれるわけです。

アームローテションは、体を右に向けて止めておく代わりに腕をグルグル回します。トランクローテーションは、腕を回さない代わりに胴体をクルクル回すのです。体にとって楽なのは、腕を回すアームローテションです。体を動かさない代わりに腕を回転させるので、インパクトは点でボールをとらえることになります。

トランクローテーションは、逆に胴体を回すので体はつらいですが、腕を積極的に動かさなくていいので、インパクトは線でボールをとらえることになります。

アームローテーション

アームローテーションは腕を使ってフェースをターンさせていく技術。インパクトで、タイミングを合わせる感覚を磨くことがカギとなる

トランクローテーション

トランクローテーションは体の回転、屈曲、伸展を使ってクラブを振っていく技術。腕をフルに使う感覚はなくなる代わりに、全身を使うアスレチックな能力が求められる

分析データから見えてきた最新スイング②

ウエイトシフトかプレッシャーシフトか

シフトについてももう一度、違う角度から説明しておきます。ウエイトシフトは、右足に多く体重を乗せるため、トップでは左足にはあまりウエイトを感じません。それに対してプレッシャーシフトは、トップで左足にもウエイトが乗っている感じを残しています。これは、切り返し以降のダウンスイングでも同じです。

ウエイトシフトは、右足にウエイトはあまり感じなくなります。プレッシャーシフトは圧を左にかけますが、その反動として、右足にもウエイトが多く乗った状態になります。どちらも右↓左へ「動かしている」ことに変わりはありません。

どちらもありですが、軸というモノが存在するのであれば、ウエイトシフトのほうは大きく軸ズレしやすくなりますが、プレッシャーシフトならば、軸のズレは少なくなりやすい、ということは言えます。

ウエイトシフトはトップで右足に体重が乗るため、左足にウエイトを感じなくなる。そこからダウンスイングにかけて、左足に体重を乗せていく

プレッシャーシフトはトップで右足にプレッシャーを移すために、左足で地面を踏んでいる感覚が残っている。ダウンスイングでも同様だ

いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして練習してみてください。

解説＝奥嶋誠昭

●おくしま・ともあき／1980年生まれ。スイング解析システム「GEARS」や弾道測定器「フライトスコープ」など最先端の機器を駆使した指導に定評のあるツアーコーチ。ヒルトップ横浜クラブ内の「ノビテックゴルフスタジオ」でレッスン活動も行う。ノビテック所属。