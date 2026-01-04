夜、車で走行中にフロントガラスに“手形”が突然浮かび上がった―。そんな恐怖体験がThreadsに投稿され、話題になっています。投稿したのは、静岡在住の1児の母・なひさん（＠sharkkira1127）。実は手形の正体は、なひさんが以前に車内に現れた蚊をしとめるために奮闘した証でした。そんなことはつゆ知らず、暗闇の中に浮かび上がった”手の跡”を見て怯える運転中の夫を見て、「ビビらせてごめん」となったそう。



【写真】夜の車内に浮かび上がった“謎の手形”

なひさん一家はこのとき、外出先からの帰り道だったといいます。



「赤信号で前のトラックが停車してブレーキランプが光った時に、ちょうど夫がフロントガラスの左側を見た瞬間、手形が浮かび上がったんです。ハンドルは握ったまま、肩がビクッと上がって『え！？』と叫んでいました」



驚いた夫は、「俺だけにしか見えてない？」「手形ついてるよね？」と、なひさんに何度も確認してきたそう。走行中ではなかったものの、夜の山道という状況も相まって、車内には一気に緊張感が走ったと振り返ります。



一方、そんな夫の様子を見ていたなひさんは、すぐに手形の“正体”に気づいたそう。



「蚊を叩いた跡だって分かってから、ちょっとイタズラ心が出てしまって（笑）。すぐには教えずに、『えっ、どこ？なくない？』と言って、反応を見ながら笑っていました」



夫が本気で怯えている様子に、車内は恐怖と笑いが入り混じった空気に。しばらくして真相を明かすと、夫は安堵した様子で「道が道だから、本当に俺だけに見えてるのかと思った。何か憑いてきたのかと…。助手席の方を見ちゃいけないやつかと思った」と漏らしたといいます。



「そのときは夜の20時〜21時くらいで外は真っ暗でしたし、山道だったので街灯も少なくて。後ろのトラックのライトがフロントガラスに当たったことで、手形がくっきり浮かび上がったんだと思います。外が明るかった昼間や、比較的明るい車の多い道では気づかなかったみたいです」



なお、この手形はその後も“健在”なのだとか。「正直、面倒くさくてまだ掃除してないんです。普段は気にならないんですけど、夜になるとまた浮かび上がってきます。知らない人が乗ったら、きっとびっくりすると思います」と、なひさんは話します。



投稿には、「炎が燃えているように見えた」「（左端の曇り具合が）顔に見える」「完全にホラー」といったコメントが寄せられました。思わぬ形で注目を集めた“手形事件”。最後に、なひさんは当時を振り返り、こう話します。



「怖がる夫の反応が面白すぎて、つい…。次はちゃんと拭こうと思います」