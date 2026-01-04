宮本茉由、戸塚祥太（A．B．C−Z）は「宇宙人」！？フィルムの入ってないカメラで衝撃行動：この愛は間違いですか
水ドラ25「この愛は間違いですか〜不倫の贖罪」（毎週水曜深夜1時放送）の会見に、主演の宮本茉由、共演の猪塚健太、片山萌美、戸塚祥太（A.B.C-Z）が登壇。
【動画】「この愛は間違いですか-不倫の贖罪-」宮本茉由スペシャルインタビュー
セックスレスの夫婦がさまざまな欲望や裏切りに翻弄されていく様をサスペンスフルに描く同名コミックの実写化。
夫との関係に悩み、やがて高校時代の元カレに心の拠りどころを求める主婦・菜穂を演じる宮本は、「1話と最終話では全然違う物語なんじゃないかというぐらい展開があって、事件があって、楽しんでいただける作品だと思います」と、そのジェットコースター的な展開をアピール。
菜穂の夫で、同僚の綾香（片山）とセフレになる省吾を演じる猪塚も、「不倫ものなのでドロドロしているんだろうなとは思っていましたが、想像の5、6倍はとんでもない展開になっていました」と驚きを。
菜穂の元カレ・徹を演じる戸塚の天然エピソードも飛び出す。フィルムカメラで写真を撮るシーンの時、「まだフィルムが入っていない時からずっと何かを撮っているんですよ。何を撮っていたんだろうなって(笑)」と宮本が明かすと、猪塚も「怖いですよ(笑)」と。しかし、当の戸塚は「空の色が綺麗だったんです」と周囲の反応などまったく意に介さない様子だった。
片山も戸塚のあるエピソードを。寒い日の撮影で、名刺を差し出すシーンで手の震えが止まらなかった時、「戸塚さんが『かわいそうに』と、持っていたカイロを手に当ててくれて。その優しさで温まりました」とイイ話を明かし、戸塚も名誉挽回!? …と思いきや、「あの日は風が強すぎましたよね。自分が（風を操れるという）諸葛亮孔明だったらいいのになと思いました」と独特の返しを。一同を戸惑わせる戸塚だった。
また、タイトルにちなみ「◯◯は◯◯ですか？」と尋ねるフリップトークのコーナーも。宮本が「差し入れは何がうれしいですか？」とフリップを出すと、猪塚は「ちょっと、菜穂〜！」と。猪塚も「差し入れは何系がいいですか？」と同じ内容で、“夫婦”の通じ合いぶりに一同ビックリ！「甘いがいい」「ホットミールがいい」と、理想の差し入れで盛り上がった。
片山は「みなさんはなんて呼ばれたいですか？」と、共演者同士の距離感を縮めるための質問を。宮本は「茉由」、猪塚は「健太か猪塚」、戸塚は「とっつー」、片山は「萌美」と、それぞれの呼び名が決定。
そんな中、宮本は、戸塚のことを「宇宙人」と独特の呼び名で呼んでいることが判明。「撮影している時でも『こうだろうな』と思っている通りのお芝居がこない。それによって自分のお芝居も変わるので、面白いです」と、エキセントリックな戸塚ならではの魅力を明かす。戸塚は「どうも宇宙人でーす」とコミカルに挨拶し笑わせた。
戸塚は「朝は強いですか？」という質問を一同に投げかける。「朝にめっぽう弱い」という戸塚に、宮本は「鉄分を摂ると、朝元気になります」とアドバイス。実は、宮本も戸塚と同じ夜型で、「特に何をしているわけでもないけど、夜に寝るのがもったいないんです。寝てる間に何かあるかもしれないと思ってしまって」と。猪塚からは「何もしてないんだったら寝て！」とツッコミが入った。
「“この愛は間違っていない”と思うほど好きなものは？」という質問には、宮本が「オムライス」、猪塚が「ストレッチ」、片山が「B'z」と回答。戸塚は「母」を挙げ、「子どもの頃からたくさん迷惑をかけてきた。いっぱい大変な思いをさせてきてしまったので、その分愛を返せたら」と。「今も頻繁に連絡を取り合ったり、仲良いです」とのことだが、ドロドロな本作を観てもらうかどうかについては、「ちょっと考えさせてください(笑)」と躊躇！？
秘密の関係が交差する本作にちなみ、「秘密にしていること」についての話題も。猪塚は、「脱ぐシーンも多いので、ちゃんとパンプアップしたくて、24時間のジムを契約しました」と。始発前に通っているという猪塚の並外れた努力に、朝に弱い宮本と戸塚は「いつ寝てるの？夜型の私たちからしたら考えられない」「徹夜確定になる」と口にし、会場の笑いを誘っていた。
1月7日（水）スタート、水ドラ25「この愛は間違いですか〜不倫の贖罪」（毎週水曜深夜1時放送）第1話は？
第1話
菜穂(宮本茉由)は、夫・省吾(猪塚健太)と結婚2年目を迎え穏やかな日々を過ごしていた。そんなある日、パート先の同僚から“一ヵ月以上性交渉がない状態はセックスレス”と言われたことを機に自身たちの夫婦関係に不安を覚える。このままではいけないと感じた菜穂は、メイクや服装を変えいつもと違う雰囲気で省吾との関係を修復しようと試みるも省吾から拒まれてしまう。。夫に拒絶され深く傷ついた菜穂は、失意の中、偶然かつての恋人・徹（戸塚祥太）と再会する。優しく声をかけてくる元カレの存在に、菜穂の心は揺れ動く。一方、省吾の職場に支社へ出向していた中途同期・綾香(片山萌美)が異動してくる。その夜、早速食事へと出かけた省吾たち。すると、綾香から「私のセフレにならない？」と誘われ…。
放送後より「TVer」、「ネットもテレ東」 にて見逃し配信！U-NEXTにて独占見放題配信！お気に入り登録もお忘れなく！
