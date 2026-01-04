長崎の2025年を振り返る、テーマは「平和」です。

原爆が投下されて80年を迎えた被爆地 ナガサキ。

平和の機運が高まった1年を振り返ります。

【NIB news every. 2025年12月26日放送より】

ナガサキに原爆が投下され、80年が経った8月9日。

長崎市の平和公園では、平和祈念式典が行われました。

オープニングでは被爆者らで構成された「合唱団 ひまわり」が、3年ぶりに歌を披露。

式典には、去年は招待していなかったロシアやベラルーシ、イスラエルを含む94の国と地域の代表が参列しました。

（平和宣言 鈴木市長）

「長崎を最後の被爆地とするためには、核兵器廃絶を実現する具体的な道筋を示すことが不可欠です。先延ばしは、もはや許されません」

（平和への誓い 西岡 洋さん(93)）

「平和に繋がるこの動きを絶対に止めてはいけない、さらに前進させよう。そして仲間を増やしていくことが、私たちが目標とするところです」

長崎市の城山小学校と山里小学校は、“合同” で合唱を披露。

曲は、長崎市出身のアーティスト 福山雅治さんが手がけた「クスノキ」です。

（被爆者 田中 熙巳さん(93)）

「日本被団協がノーベル賞を受賞してから初めての慰霊式だったので、核兵器廃絶への世論が大きくなるきっかけになると思う」

爆心地から約500m、原爆で建物のほとんどが倒壊・焼失した浦上天主堂でも、早朝からミサが行われました。

かつて旧浦上天主堂に備えられていた2つの鐘楼。

原爆によって北側の鐘が破壊されていましたが、アメリカのカトリック信者たちによって復元され、80年ぶりに “2つの鐘” がそろって鳴らされました。

戦後80年の節目に合わせ、天皇皇后両陛下と長女の愛子さまが長崎を訪問されました。

両陛下は、即位後初めて。愛子さまは初の県内訪問です。

爆心地公園では原爆犠牲者を慰霊し、花を手向けられました。

（陛下 皇后陛下）

「いかがお過ごしですか」

被爆者が入所する「恵の丘長崎原爆ホーム」も訪れ、被爆者と懇談されました。

（14歳の時に被爆 町田 エイ子さん (94)）

「とても優しい方。舞い上がってしまって。感激しました」

被爆者が命懸けで、核兵器廃絶を訴え続ける中…

（長崎原爆被災者協議会 柿田 富美枝 事務局長）

「非核三原則の見直しを ただちに撤回することを強く要請し、非核三原則の法制化を要求する」

10月に就任した高市総理が “非核三原則の見直し” を検討しているとの報道を受け、被爆地からは憤りの声が上がりました。

（田中重光会長(85)）

「私たちが今まで積み重ねてきた核廃絶の問題が、ないがしろにされている。そういった怒りが、本当に腹の底から湧いてくる」

また アメリカのトランプ大統領は、自身のSNSで国防総省に対し、核実験を直ちに始めるよう指示したと明らかに。

中国などが核兵器開発を加速していることを理由に挙げています。

被爆80年、12月の “反核9の日 座り込み”。

平和への願いを込めた「長崎の鐘」が鳴り響きました。

高市総理の台湾有事を巡る発言以降、日本と中国の緊張関係が続いている中、参加者は…。

（被爆者 中村 キクヨさん(101)）

「言葉の使いようでこうした意見になったが、やはり平和。お隣の国なので、特に仲良くして手をつないでいきたい」

今月18日には、官邸幹部が “個人の思い” としたうえで「核兵器を保有すべき」との考えを示していて、核を巡る情勢は依然、混沌としています。

一方で 平和のバトンは、着実に受け継がれています。

（高校生）

「(被爆者の)和田さんからいろいろ話を引き出して、資料を見せてもらったりしたよね」

1年の活動を振り返っていたのは、長崎市の活水高校平和学習部の7人です。

被爆者との交流を通して学びを深めた、被爆の実相や平和への思いを県の内外に伝える活動を行いました。

被爆から80年を経て、より強まる「継承」の覚悟。

被爆当時の長崎市を再現するジオラマの作成など、新しい年に向け、すでに動き出しているプロジェクトもあるそうです。

（活水高校平和学習部 安元 萌愛 部長）

「若者が受動的になったり、受け身の姿勢じゃなくて、自分から行動していく。能動的に動いていくことが今後は大事だと思う」

今後も “ナガサキが最後の被爆地” であり続けるために…。

（被爆者 川副 忠子さん(81)）

「今年、被爆体験を新たに書いてくれた方が何人かいて、それを見た時に、まだ語りたい方がいるはずだと思った。そういう人たちを見つけて、聞いて残したい」

（被爆者 三田村 静子さん(83)）

「口では簡単に “平和” というが、対話が必要。今の子どもたちと一緒になって、戦争、原爆とは何かを話し合って築き上げたらいい」

※年齢表記は取材日で統一