アメリカのトランプ大統領は、南米ベネズエラを軍事攻撃し、マドゥロ大統領を拘束したと発表しました。今後のベネズエラについては、アメリカが「国を運営する」と表明しています。

アメリカ トランプ大統領

「世界のどの国もアメリカが短時間で成し遂げたことを達成することはできなかった」

トランプ大統領はベネズエラの首都カラカスで現地時間の3日未明に大規模な軍事攻撃を実施し、マドゥロ大統領を妻とともに拘束したと明らかにしました。

マドゥロ氏はアメリカ海軍の軍艦「イオー・ジマ」でニューヨークに向けて移送されているとしていて、拘束されたマドゥロ氏だとする写真をSNSに投稿しています。

トランプ氏は反米左派のマドゥロ氏について、「違法な薬物をアメリカに大量に密輸した犯罪組織の中心人物だった」と主張。ニューヨークの連邦地裁で起訴されていることから、裁判にかけるために拘束したと説明し、軍事攻撃の正当性を強調しました。

また、トランプ氏は今後のベネズエラについて、「安全で適切な政権移行が実現できるまで、私たちが国を運営する」と表明しました。「グループでベネズエラを運営する」と述べたほか、ルビオ国務長官ら、トランプ政権の閣僚が関与する可能性を示しましたが、詳細は説明していません。

アメリカ軍の部隊を再び派遣する可能性については、「恐れていない」と述べ否定しませんでした。

さらに、世界最大の原油埋蔵量を誇るベネズエラの石油施設について、「アメリカ企業が壊れたインフラの修復を行い、ベネズエラに収益をもたらす」とも表明しました。