À¸¸«°¦ÎÜ¡¡¥â¥Ç¥ë»þÂå¤Îà´ñ²øá¤Ê»Å»ö¤ò¹ðÇò¡ÖÁáÄ«¤«¤éÁ´¿È¥¿¥¤¥Ä¡×¡Öµû¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Äà¤Ã¤¿¿Í¤¬É½»æ¡×
à¤á¤ë¤ëá¤³¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¸¸«°¦ÎÜ¡Ê£²£³¡Ë¤¬¡¢£³Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ö¥µ¥ó¥É²°Âæ¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥â¥Ç¥ë»þÂå¤ÎàÄÁáÊ¸²½¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¸¸«¤Ï£²£°£±£µÇ¯¡Á£²£°Ç¯¤Î´Ö¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¤äÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Ö£Ð£ï£ð£ô£å£å£î¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£
¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤¿À¤³¦¤òÁÛÁü¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³ä¤È¥Ï¡¼¥É¤Ê´ë²è¤¬Â¿¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È²óÁÛ¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡ÖÁáÄ«¤«¤éÁ´¿È¥¿¥¤¥Ä¤Ç¡Ê¸¶½É¤Î¡ËÃÝ²¼ÄÌ¤ê¤òÊâ¤¯¤È¤«¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÇµûÄà¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öµû¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Äà¤Ã¤¿¿Í¤¬É½»æ¤ò¤â¤é¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¡£À¸¸«¤Ï¤ª¤«¤²¤Ç¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ê¤ÎÇ½ÎÏ¡Ë¤òÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤â¹ðÇò¡£¡Ö¾ðÊó¤òÈ´¤«¤ì¤¿¤ê¤È¤«ÉÝ¤¤¤«¤é¡¢¤ªÅ¹¤Î¥Õ¥ê¡¼£×£é¡½£Æ£é¤È¤«ÀäÂÐ¤Ë»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡Ö»ä¤Î»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥Õ¥ê¡¼£×£é¡½£Æ£é¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¯¤ë¡£¤¹¤Ã¤´¤¤¥¤¥ä¡£ÀäÂÐ»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£