厚生労働省の最新の調査で、糖尿病が強く疑われる人は推計およそ1100万人に上り、調査開始以来、最多となりました。糖尿病を予防する対策や、福岡の大学で進められている最新の研究について取材しました。

福岡市・天神で、糖尿病について話を聞いてみました。



■街の人

「夫が薬を飲んでいます。頑張って歩いていますよ。」

「私、糖尿病ですから、甘いものを見るだけにしています。」



厚生労働省が12月に発表した調査によりますと、糖尿病が強く疑われる人は全国でおよそ1100万人と推計され、調査を始めた1997年から最も多くなっています。

毎月、糖尿病について学べる教室などを開く福岡市健康づくりサポートセンターでは、糖尿病疑いの人の増加には生活習慣の変化が関係しているとみています。



■福岡市健康づくりサポートセンター 管理栄養士・上野起代子さん

「ライフスタイルが、大きく昔と変化しているところもあると思いますし、皆さん偏食気味になったり、欠食したり、そういったことも背景にあると思います。」



糖尿病疑いの基準は、健康診断の血液検査などで調べることのできる「ヘモグロビンA1c」という直近1、2か月の血糖の平均値で示されます。



6.0～6.4パーセントで糖尿病の可能性があり、6.5パーセント以上で糖尿病の診断基準を満たすとされています。



■元木寛人アナウンサー

「実は私、先日健康診断がありまして、その健康診断の結果を見るとヘモグロビンA1cが5.6パーセントとあるんです。この数値はどうでしょうか。」



■上野さん

「まだ正常な範囲ではありますが、少し高くなってきているかなといったところです。糖尿病疑いの一つ手前の段階というところですかね。」

今回、数値の改善に効果的な運動のポイントを教えてもらいました。



■健康運動指導士・西内久人さん

「これは今、つま先をつけて、かかとを交互に揺らしています。これに腕をつけるだけで、立派な有酸素運動になります。強度が高すぎると脂肪が燃えない運動になります。」



テレビを見ながら、掃除をしながらなど「ながら運動」を意識すると日常生活にも取り入れやすいのではないかということです。

一方、福岡の大学では、糖尿病予防の最新の研究も進められています。



■近畿大学産業理工学部・北野隆司 准教授

「今回われわれが見つけた菌は、おなかの中にいる腸内細菌で、砂糖を取っても肥満を防ぐことにつながるような菌になります。」

福岡県飯塚市にある近畿大学・産業理工学部の北野隆司准教授が京都大学などとともに発見したのが、体内に摂取された砂糖を原料に、腸内で有益な新たな糖を作る腸内細菌です。



作られた新たな糖が、別の菌によって肥満や糖尿病の予防・改善につながる物質に変換されます。



つまり、この腸内細菌で「余分な砂糖の吸収を抑える」「肥満や糖尿病の予防や改善に役立つ物質が増える」という二重の効果が期待されています。



■北野 准教授

「（腸内細菌の）種類はいろいろなデータがありますが、多い方のデータでは1000種類ぐらいあるといわれている。その中で、この一つを見つけてくるのは、なかなか苦労する実験だったのかなと。」



この腸内細菌は、おなかの中に「いる人」と「いない人」がいるということで、今後、「いない人」にも定着させられるようになれば、糖尿病の予防や症状の改善に貢献できると考えています。



■北野 准教授

「われわれは基礎研究としてこういった事実を提示したまでなのですが、あとは医学部や別の医療機関と研究機関とのコラボレーションで模索しながら、今後も進めていければと思っているところです。」



生活習慣が一つの要因だと言われる糖尿病。新たな研究による治療法の開発にも期待が寄せられています。

福岡市健康づくりサポートセンターで、食事についてのポイントを教えてもらいました。



▼主食・主菜・副菜をそろえたバランスの良い食事にする

▼主菜・副菜から食べ始める（血糖値の上昇を緩やかにするため）

▼油はほどほどに・薄味に仕上げる

▼ゆっくりよくかむ

▼腹八分目で食事を終える



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年12月9日午後5時すぎ放送