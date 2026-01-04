◇サッカー◆全日本高校女子選手権 ▽３回戦 常葉大橘２−０福井工大福井（３日・兵庫県立三木総合防災公園第２球技場）

３回戦が行われ、常葉大橘（静岡県１位）は２―０で福井工大福井を下し、２０１５年度大会以来１０大会ぶりの準々決勝進出。後半のＭＦ佐藤煌（きらり、３年）の追加点が効いた。準々決勝は５日に行われ、橘は暁星国際（千葉）と戦う。

＊＊＊＊

福井工大福井の猛攻を最後まではね返し続けた橘イレブンは、タイムアップの笛に笑顔を見せた。ベスト８入りは１０大会ぶり。前半３０分に先制点を挙げたＭＦ竹川花音（かのん、３年）は「歴史をドンドン変えていきたい」と前を向いた。

後半９分の追加点が大きかった。後半開始から激しく攻め込まれ、両サイドからクロスを上げられた。ＤＦ陣が前へ蹴り出しても、前線で攻撃の起点がつくれない。そんな苦しい時間に右サイドバック小沢瑠奈（３年）が猛然と攻め上がり、ゴール前へ、アーリークロス。左からＭＦ佐藤が走り込み、右足のダイレクトボレーでネットを揺らしたのだ。

「初めて見ました」と落合史裕監督（３５）もビックリのスーパーゴール。殊勲の背番号７は仲間と抱き合い、「いいところに上げてくれた。練習の成果が出ました」。カウンター攻撃を成功させた小沢も「狙い通り。みんながよく走った」と胸を張った。

全日本高校女子選手権出場は７大会連続１７回目。だが直近６大会のうち、昨年度を含む４回が初戦敗退。３度目の出場となる小沢は「みんなで年を越したのは初めてなんです」と笑った。全員が午後１０時に就寝し、気がついたら年が明けていた。お正月ぽさはまったくなかったが、「みんなでワイワイと楽しく過ごせています」

もちろん目標は、昨夏に逃した日本一。全国総体決勝で逆転負けした悔しさを全員で晴らす。「これからも勝っていく」と佐藤が快進撃を宣言した。（里見 祐司）