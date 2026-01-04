ニンジン餅【材料】（2人分）ニンジン 1/2本(100g)白玉粉 50gきび砂糖 小さじ 1塩 小さじ 1/3黒ゴマ 少々ゴマ油 大さじ 1【下準備】1、ニンジンは皮の汚れを洗い、皮ごとすりおろす。【作り方】1、ボウルにニンジンと白玉粉、きび砂糖、塩を入れて、白玉粉のダマがなくなるまでよくこねる。ニンジンの水分でこねます。水分が少ない場合はすこし指先に水をつけてこね、水分調整しましょう。2、(1)を4等分にし、丸めてから平たく成型する。3、フライパンにゴマ油を入れ、(2)を並べる。中央に黒ゴマをのせ、中火にかける。4、焼き色がついたらひっくり返し、両面を焼いて器に盛る。【このレシピのポイント・コツ】白玉粉は細かい方がダマになりにくいので、かたまりが粗い場合は、あらかじめすり鉢などで細かくすると作りやすいです。