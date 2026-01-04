とろサーモン村田、カスタム費700万円“愛車”公開 トヨタ“名車”をこだわって改造
お笑いコンビ・とろサーモンの村田秀亮（46）が、3日に更新されたファッション誌『OCEANS』のインスタグラムに登場。自身の愛車を紹介した。
【写真あり】トヨタ“名車”がスタイリッシュに…とろサーモン村田、カスタム費700万円“愛車の全貌
村田は、2023年9月に自身のYouTubeチャンネルで、トヨタ『ハイエース』をカスタムしたキャンピングカーが納車されたことを報告。「どえらい車ができました…ここまでの仕上がりになるとは思っていなかった、、」と絶賛し、車内の様子を紹介していた。
この日の投稿では、コメントで「カスタム費 約700万！「トヨタ ハイエース」の持ち主は…とろサーモン・村田秀亮さん」とあらためて紹介された。村田も「250万円くらいの中古を買って、ボディは9割くらい変えました。外装の色も、顔つきも、タイヤもホイールも。カスタムには総額700万円ほどかけましたね」とこだわりのコメント。さらに「「動く家」と呼びたくなる羨ましい限りの内装だが、本人の口からは不満がこぼれた!? 記事の続きは、こちらから！」と記事をアピールした。
また同時に公開された動画では、こだわりのパーツや色、内装について語っている。
