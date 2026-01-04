『路線バスで寄り道の旅』に総勢12名の豪華ゲスト！徳光和夫が緊急取調べで窮地に

1月4日（日）の『路線バスで寄り道の旅』は、2026年の旅始めとなる新春スペシャルが放送される。

新年にふさわしく開運スポットを巡る今回は、各界のイケオジたちが集結。

さらに、現在公開中の『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』から天海祐希を筆頭にキントリメンバーも登場するほか、デビュー以来25回紅白歌合戦で歌声を披露し続ける歌手・氷川きよしも参戦する。

総勢12人の豪華ゲストたちを迎えて、今年も徳光和夫と田中律子が新年早々に大騒ぎの爆笑珍道中を繰り広げる。

◆イケオジたちと開運スポット巡りへ！

前編、後編で2つの旅をお届けする今回。前編では、高田純次、岩城滉一、内藤剛志というイケオジたちと、東京都葛飾区の柴又帝釈天から旅をスタートする。

徳光がおすすめの開運スポットがあるということで向かったのは参道にある団子店。実はこの店には数々の名優たちが訪れており、徳光一行の席にはかつてすごい方々が座っていたそう。

すごい方々のパワーもいただきながらおいしい団子を満喫した一同は、続く開運スポットへ向かうのだが、気づけば徳光がゲストを放ったらかしで和菓子店へ入ってしまう珍事件が発生。

そんな大騒ぎの一行だが、干支を食べて縁起を担ごうと午年にちなんで馬肉専門料理店で絶品馬肉料理を堪能したり、縁起物と言われる餅を自分たちでついて食べたり、さらには金運アップを願って銭洗い弁天を訪れたりと、開運旅を満喫する。

◆天海祐希が徳光を緊急取調べ！

徳光＆イケオジ一行は、さらにスーパースターたちからもパワーをもらおうと、天海祐希率いるキントリメンバーがいる『緊急取調室』の撮影現場を訪問する。

この作品の大ファンという徳光は、天海、田中哲司、塚地武雅、でんでん、小日向文世のキントリメンバーを前に大興奮。さらに、キントリ愛が溢れ出す徳光は、初めて入る取調室のセットを隅から隅まで見学しながら知識を披露し、天海たちキャスト陣を驚かせる。

大喜びでキントリメンバーとの時間を楽しむ徳光だったが、ある事件で天海から緊急取調べを受けることに。被疑者席に向かう徳光を見て、高田は「本当に悪人顔になってきましたね」と疑惑の目を向けて…。

そんな徳光に天海から告げられた容疑に、見守っていたキントリメンバーとイケオジたち＆田中律子は大爆笑。しかし、天海の迫力の取調べに徳光は動揺し、さらには黒柳徹子からの証言が徳光を追い詰めることに。

すると徳光はこの窮地を切り抜けようと予想外の秘策を繰り出し、今度は天海が動揺してしまう。徳光は一体何をしたのか？

ほかにも後編では、徳光＆田中、そして高田純次が高橋英樹＆郄嶋政伸と明治神宮で初詣へ。

さらに“開運の宝庫”と言われる歌舞伎座では、東京五輪男子柔道100キロ級で金メダルを獲得したウルフアロンが参戦。新日本プロレスに入団し、本日デビュー戦を迎えるウルフとともに開運グッズを探すことに。

さらに試合を控えるウルフの景気づけに、恵比寿にある高級ステーキ店へ向かう道中、氷川きよしがサプライズ合流。

続いて徳光が連れていった和太鼓教室では、氷川の名曲『きよしのズンドコ節』に合わせて、開運和太鼓ショーをみんなで披露する。はたして、その出来栄えは？