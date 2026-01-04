ラ・リーガ 25/26の第18節 エスパニョールとバルセロナの試合が、1月4日05:00にステージ・フロント・スタジアムにて行われた。

エスパニョールはエドゥ・エスポジト（MF）、ロベルト・フェルナンデス（FW）、ペレ・ミジャ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバルセロナはフェラン・トーレス（FW）、マーカス・ラッシュフォード（FW）、ラフィーニャ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

バルセロナは後半の頭から選手交代。マーカス・ラッシュフォード（FW）からフェルミン・ロペス（MF）に交代した。

60分、エスパニョールが選手交代を行う。エドゥ・エスポジト（MF）からホフレ・カレーラス（FW）に交代した。

64分、バルセロナは同時に2人を交代。フェラン・トーレス（FW）、ジェラール・マルティン（DF）に代わりロベルト・レバンドフスキ（FW）、ペドリ（MF）がピッチに入る。

66分、バルセロナが選手交代を行う。ラフィーニャ（FW）からダニ・オルモ（MF）に交代した。

75分、エスパニョールが選手交代を行う。ロベルト・フェルナンデス（FW）からキケ（FW）に交代した。

82分、エスパニョールは同時に2人を交代。ティリス・ドーラン（MF）、ペレ・ミジャ（MF）に代わりラモン・テラツ（MF）、ハビ・プアド（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の86分、ついに均衡が崩れる。バルセロナのフェルミン・ロペス（MF）のアシストからダニ・オルモ（MF）がゴールが生まれバルセロナが先制する。

さらに90分バルセロナに貴重な追加点が入る。フェルミン・ロペス（MF）のアシストからロベルト・レバンドフスキ（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、バルセロナが0-2で勝利した。

なお、エスパニョールは77分にポル・ロサーノ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

