¡Ö19ºÐ¿·¿Í¤¬ÃÙ¹ï¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Çµö¤µ¤ì¤¿ºÇ¹â¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡×´Ú¹ñ¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¾¾°æ½¨´î¤Î¡ÈÃÙ¹ïÎóÅÁ¡É
¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¤¥à¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤À¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â½¸¹ç»þ´Ö¤Î30Ê¬Á°¤Ë¤ÏÅþÃå¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µåÃÄ¤ÎÅÁÅý¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î³«µÓ¡ª´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÈÈþµÓÈþ½÷¡É¤ÎÂçÃÀ»Ïµå¼°
²¾¤ËÎý½¬³«»Ï¤¬¸áÁ°9»þ¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃÙ¤¯¤È¤â8»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï½Ð¶Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£¿·¿Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏºßÀÒÇ¯¿ô¤ÎÀõ¤¤Áª¼ê¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¶ÐÊÙ¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£1»þ´Ö¤Û¤ÉÁá¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¤³¤ì¤òÇË¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤â19ºÐ¤Î¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤Û¤«¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¾¾°æ½¨´î¡Ê51¡Ë¤Î¿·¿Í»þÂå¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤¬¡Ö19ºÐ¤Î¿·¿Í¤¬¤È¤â¤¹¤ì¤Ð¡ÈÃÙ¹ï¡É¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Çµö¤µ¤ì¤¿ºÇ¹â¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡×¤ÈÂê¤·¡¢Èà¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¾°æ¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÁ´¹ñ¶è¤Î¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÈ¿Â§¤À¡£¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ë¥×¥í¤¬1¿Íº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÈ´¤¤ó½Ð¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢5ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç·É±ó»Íµå¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥×¥íµåÃÄ4µåÃÄ¤¬1°Ì»ØÌ¾¤ò¤·¤¿¤Û¤É¤À¡£
ÅöÁ³¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÊÂ³°¤ì¤¿ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½éÆü¤«¤éÃÙ¹ï¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï10Ê¬Á°¤ËÅþÃå¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¤¥à¡×¤Ç¤Ï20Ê¬¤âÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÍâÆü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ï°ìÀÆ¤Ë¤³¤ì¤ò1ÌÌ¥È¥Ã¥×¤Ç°·¤Ã¤¿¡£¡Ö¾¾°æÃÙ¹ï¡×¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤¬ÍÙ¤Ã¤¿¡£
¼¡¤ÎÆü¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£²¿¤ä¤«¤ä¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÃÙ¤ì¤¿¤Î¤À¡£2ÆüÏ¢Â³¤Ç1ÌÌ¥È¥Ã¥×µ»ö¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤«¤é¡¢Èà¤Ë¤Ï¤â¤¦1¤Ä¤Î¤¢¤ÀÌ¾¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£¡ÖÃÙ¹ïËâ¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤À¡£´Ú¹ñ¸ìÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡ÖÃÙ¹ï²¦¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
Åö¿Í¤Îµ²±¤Ï¤¤¤Þ¤âÁ¯ÌÀ¤À¡£º£Ç¯8·î¡¢ÌîµåÀìÌç»ï¡Ø½µ´©¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤Î4000¹æµÇ°¼°Åµ¤Î¾ì¤Ç¤Î¤³¤È¤À¡£Åö»þ¤ÎÃÙ¹ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¤¥à¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤³¤È¤Çµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤À¤È¤·¡¢ÃÙ¹ï¤Ç2ÆüÏ¢Â³1ÌÌ¤ò¾þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Öº£¤Ç¤âÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²ù¤·¤µ¤ÏÅª³°¤ì¤À¡£¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬1¤Ä¤ä2¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¤³¤ì¤â¿·¿Í»þÂå¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤¢¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÂÐÃÌ¤ò´ë²è¤·¤¿¡£Æ±¤¸ÆÉÇä·ÏÎó¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¡Ù¤¬°ÕÍßÅª¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö4ÈÖÂÇ¼Ô¡¦¾¾°æ°éÀ®1000Æü·×²è¡×¤È¤¤¤¦Âç¶Ä¤ÊÌ¾¾Î¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ë¡£ÍË¾³ô¤Î¾¾°æ¤¬¡¢ÂÇ·â¤ÎÃ£¿Í¤Ç¤¢¤ëÍî¹çÇîËþ¤«¤é¶µ¤¨¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¤Ã¤¿¡£
Åö»þ40ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿Íî¹ç¤Ï¡¢µð¿Í¤ÎÉÔÆ°¤Î4ÈÖÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËºÇ¹âÊö¤ÎÃÏ°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ëÀäÂÐÅªÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇ·â»°´§²¦¤â²¿ÅÙ¤âÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¾ì¤Ë¤â¡¢19ºÐ¤Î¿·»²¼Ô¤Ï30Ê¬¤âÃÙ¤ì¤Æ¸½¤ì¤¿¡£ÂçÀèÇÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÊóÆ»¿Ø¤äµåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÂÔ¤¿¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÆ»¤¬¤«¤Ê¤ê½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤¤¸À¤¤Ìõ¤¬¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤ò¤µ¤é¤Ëµ¤¤Þ¤º¤¯¤·¤¿¡£
¤Þ¤À¤¢¤ë¡£ÆþÃÄ3Ç¯ÌÜ¡Ê1995Ç¯¡Ë¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤À¡£¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç²ñ¾ì¤Î¹Åç¤Þ¤Ç¤Ï³Æ¼«°ÜÆ°¤È¤¤¤¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
°Æ¤ÎÄê¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤¿¡£¹²¤Æ¤ÆÅþÃå¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÃÙ¤«¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°Îý½¬¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¡£½½Ê¬¤ËÂÎ¤ò¤Û¤°¤¹»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âºÍÇ½¤Ï¼º¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£ÌÔÂÇ¾Þ¡Ê3°ÂÂÇ°Ê¾å¡Ë¤òµÏ¿¤·¡¢MVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£ÃÙ¹ï¤·¤¿Æü¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ·âÀ®ÀÓ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤«¤é°ø²Ì´Ø·¸¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëÀ¼¤â½Ð¤¿¡£¡Ö¾¾°æ¤¬ÃÙ¹ï¤¹¤ëÆü¤ÏÍ×Ãí°Õ¤À¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÁÀ¤Ã¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Þ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î°ïÏÃ¤¬ÍÌ¾¤À¡£
2009Ç¯¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÂÐÀï¤À¤Ã¤¿¡£Âè1Àï¤òÍî¤È¤·¡¢·Þ¤¨¤¿ÍâÆü¡£¤â¤È¤â¤ÈÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢»î¹çÁ°¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤¿¡£¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡Ê¾¾°æ¡Ë¤Î»Ñ¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
µ¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£¡ÖÉ¨¤Î¿å¤òÈ´¤¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÄË¤ß¤¬°²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö½Ð¾ì¼«ÂÎ¤¬Æñ¤·¤¤¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¡×¡£¼ÁÌä¤¬¼¡¡¹¤ÈÈô¤ó¤À¡£µåÃÄ¤Î¹ÊóÃ´Åö¤â¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿Åú¤¨¤ò½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢ÃÙ¹ï¤¬ÍýÍ³¤À¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¹¬¤¤¡¢¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÄ¾Á°¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¡È¥´¥¸¥é¡É¤ÎËâÀ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£1ÂÐ1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¡¢3ÂÇÀÊÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Î¥Ú¥É¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬Åê¤¸¤¿Äã¤á¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò¡¢±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤È±¿¤Óµî¤Ã¤¿¡£Âè2Àï¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë·è¾¡ËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤¬Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹ÂÇÀþ¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê»Ï¤á¤ë¡£
·èÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂè6Àï¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÇúÈ¯¤¹¤ë¡£Áê¼ê¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡È±§Ãè¿Í¡É¥Ú¥É¥í¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à6ÂÇÅÀ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¡¢Í¥¾¡¤ÎºÇÂç¤Î¸ùÏ«¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥ºÂÇÎ¨¤Ï¶Ã°Û¤Î0.615¡Ê13ÂÇ¿ô8°ÂÂÇ¡Ë¡¢OPS¤Ï2.000¤òµÏ¿¤·¤¿¡ÊËÜÎÝÂÇ3ËÜ¡Ë¡£MVP¤Ï¡ÖÃÙ¹ïËâ¡×¤Î¼ê¤ËÅÏ¤Ã¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÙ¹ï¤Ï°ìÂ¦ÌÌ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤ä·ÑÂ³À¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¾¾°æ¤ÏNPB»þÂå¤Ë¤Ï1250»î¹çÏ¢Â³½Ð¾ì¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹°ÜÀÒ¸å¤â¡¢518»î¹ç¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
