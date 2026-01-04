寝かしつけをやさしくサポート【セガフェイブ】ディズニー＆ピクサー「ドリームスイッチDX」2025年版はAmazonで好評販売中
親子で安心おやすみ習慣【セガフェイブ】ディズニー＆ピクサー「ドリームスイッチDX」2025年版はAmazonで好評販売中
寝室で、寝そべりながら、天井に大きく投影される「おはなし」や「まなび」のコンテンツを通して、心と頭を育む。 更には、全身を使ってリラックスできるコンテンツを搭載し、より良い入眠へと促す。
おはなし104コンテンツ：ディズニーキャラクターのお話104コンテンツ（52コンテンツ×日本語・英語）入り！ゆったりとした動きとナレーションで、寝る前のお子さまを刺激することなく読み聞かせができる。
まなび・他37コンテンツ：あいうえおやアルファベット、ことばや時計などをまなべるコンテンツ入り！えいごの歌や、カードでことばを覚えたり、映画のシーンを見ながら英単語やフレーズ等も覚えられる。
リラックス9コンテンツ ：ストレッチやヒーリング（音楽）で入眠前の準備を整える。気持ちをリラックスさせながら行う「おやすみストレッチ」や『くまのプーさん』と一緒にヒーリング（音楽）を聴きながら入眠へと促す。
