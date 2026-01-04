人気女性芸人が、90年代の安室奈美恵風ファッションを見事に着こなし、2人の男性メンバーから同時にアプローチを受けるなど、驚異のモテっぷりを発揮した。

【映像】イケメンK-1選手に言い寄られるモテモテ人気女性芸人

2026年1月2日、恋愛バラエティ番組『ラブタイムトラベル』が放送された。本番組は「もし、違う時代に出会っていたら2人は恋に落ちていたのか？」を検証するため70年代＆90年代に“タイムトラベル”。時代のファッションとデートで恋をする恋愛番組だ。舞台は横浜。MCを横澤夏子が務め、スタジオゲストにはROIROMの本多大夢と浜川路己が登場した。メンバーはスマホを没収され、連絡手段は公衆電話、写真はフィルムカメラ、移動は紙の地図に頼るというルールのもと、時代を超えたデートに挑む。

番組前半は70年代を取り入れたファッションで登場したメンバーたちだったが、後半は90年代へと移り、当時のトレンドを取り入れたファッションに身を包んだ。リンダカラー♾️のりなぴっぴは、厚底ブーツやミニスカートといった「アムラー」を彷彿とさせるスタイルで登場。平成感たっぷりのファッションに、スタジオからも「ギャルじゃん！」「90年代、安室ちゃんとあゆと、かわいい〜」と絶賛の声が上がった。

りなぴっぴは前日のビデオ通話タイムで2人の男性メンバー、会社員・りょう（23）とK-1選手・ゆうた（22）から連絡が来ており、またモデル・俳優のいつき（26）とも前日のデートで既に「鼻キス」を経験、初日からモテっぷりを発揮している。

翌日はいつきとゆうたがりなぴっぴに積極的にアプローチ。りなぴっぴがいつきと「鼻キス」をしたことを知ったゆうたは、「同じことをしていい？」と質問。笑顔で「いいよ」と伝えたりなぴっぴに、ゆうたは顔を近づけ、再び「鼻キス」を交わす展開に。短時間で2人のイケメンと急接近するりなぴっぴの姿に、「やだ！」「なにこれ！」とスタジオのMC陣も騒然となっていた。