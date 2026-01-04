女優の宮本茉由（30）がこのほど、都内で主演するテレビ東京ドラマ「この愛は間違いですか―不倫の贖罪（しょくざい）―」（7日スタート、水曜深夜1・00）の会見に出席した。民放ドラマ初主演。自身は「座長みたいなことを全然できてなくて申し訳ない」と謙そんするも、共演の猪塚健太（39）は「常にほほ笑んでくれていて、座長というよりむしろ女神みたい。過酷な撮影でも凄く穏やかな気持ちになる」と感謝し、A.B.C―Z戸塚祥太（39）は「ナチュラルボーン女神」と“命名”。宮本は「でも私、口角が上がってるんですよ、だから真顔なんですよね」と照れながら話した。

4人の男女の秘密の関係が交錯する不倫サスペンス。「ありえないでしょ、という展開も多いけど共感できる部分があったり、後半になるとサスペンス的な要素もあったりする。考察などいろんな楽しみ方ができる」とアピールした。

タイトルにちなみ、間違ってないと思えるほど好きな物はオムライスと話し、「最近気が付いたんですけど、大好きなんです。中のご飯をケチャップではなくバターライスにすると美味しい」と明かした。