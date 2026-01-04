ちゃんみな、飛行機内で韓国人の夫に“ブチギレ” 妊娠中の変化に「私じゃない私がいる」
女性ラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみなが、3日放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに 新春2時間SP〜紅白歌手ちゃんみなとのママ会〜』（後10：00）に初出演。人生初の妊娠・出産から子育てまで新米ママとしての意外な素顔を赤裸々にさらけ出した。
【写真】とっても美しい！！…夫と手をつなぎ真っ白なドレスを着こなすちゃんみな
ちゃんみなはプロデューサーとして、大人気グループ・HANAを見出したオーディション番組『No No Girls』（24〜25年）を行う傍ら、2024年7月に韓国のHIPHOPアーティスト・ASH ISLANDと結婚。同年11月には第1子の誕生を報告していた。
妊娠中の変化についてちゃんみなは「妊娠中は想像と違って、Tigerモード（攻撃的）になってしまった」と告白し、「びっくりしました。私じゃない私がいる」と語った。
そうした気持ちは夫にも出てしまったといい、2人で飛行機に乗っていた際のブチギレエピソードを披露。ちゃんみなは「旦那がウイスキーを頼んで、それに何かすごい腹が立っちゃって。私普段は温厚な人なんですけど…自分も知らないうちにそのウイスキーぶん投げちゃって…」と明かし、MCの藤本美貴と横澤夏子を驚かせた。
