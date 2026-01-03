動植物の生存戦略って、本当にしたたかです。

生態を知るたびに「すげぇ…」と感心させられるし、ホモ・サピエンスの私たちも、生き抜くヒントをもらっている気がします。

今回、東京大学の研究チームが明らかにしたのは、日本固有の植物「タチガシワ」が持つ、ちょっと意外な送粉の仕組み。

東大新聞オンラインによると、この花はクモに捕食されたアリが放つにおいに擬態することで、送粉を成立させているというのです。

きっかけは「この花、ハエが多すぎる」

研究の発端は、とても素朴な疑問でした。

小石川植物園でタチガシワを観察していた研究者たちは、この花にだけキモグリバエ科のハエが異様なほど集まっていることに気づいたそうです。

このハエの仲間には、クモなどの捕食に便乗し、他の昆虫の体液を吸う“盗み食い”をする種が知られています。一方で、タチガシワがどの昆虫を送粉者として利用しているのかは、これまで分かっていませんでした。

そこで浮かんだのが、「この花は昆虫の“不幸なにおい”を真似しているのでは？」という仮説でした。

150時間の観察で突き止めた送粉者

研究チームは、タチガシワの自生地である日光植物園とその周辺で、約150時間にわたる送粉者調査を実施しました。その結果、キモグリバエが主要な送粉者であることが確認されたのです。

続いて行われたのが、花のにおいの分析です。

タチガシワの花や葉からは26種類の有機化合物が検出され、その中でも特に重要な5成分が特定されました。これらを実際の花と同じ比率で再現した合成混合液を野外に設置すると、キモグリバエが強く誘引されることが確認されたのです。

さらに興味深いのは、5成分のうち酢酸デシルと6-メチルサリチル酸メチル（6-MMS）の存在。この2つは単独ではほとんど効果を示さず、組み合わさって初めて誘引力を発揮することが分かりました。

においの正体は「捕食されたアリ」

では、このにおいは何に似ているのか。研究チームが調べたところ、主要なにおい成分を持つ昆虫は、アリ科ヤマアリ亜科に多いことが判明します。

Image:東京大学 大学院 理学系研究科・理学部

そこで、タチガシワの自生地周辺でアリや甲虫、カメムシ類など38種類の昆虫を採集し、刺激を与えた際に放たれるにおいを分析。その結果、クモに捕食されたクロヤマアリやハヤシクロヤマアリが放つにおいがタチガシワの花のにおいと極めてよく似ていることが分かりました。

さらに行動実験では、捕食されたアリがキモグリバエを誘引することも確認されています。

これらの結果から、タチガシワは捕食されたアリのにおいに擬態することで送粉者を呼び寄せていると結論づけられました。

地味な花ほどしたたか

アリ擬態そのものは、動物の世界ではよく知られています。

しかし、植物がアリのにおいを利用して送粉を成立させる仕組みが、具体的な実験によって示された例は多くありません。しかも今回対象となったのは、派手さとは無縁の日本固有植物。

この発見は、私たちが見過ごしてきた身近な植物の中にも、まだ知られていない戦略が隠れている可能性を示しています。

動けないからこそ、においで昆虫の性質を巧みに利用する。タチガシワのしたたかさは、植物という存在を、少し違った目で見せてくれる気がします。

この面白いタチガシワ、小石川植物園と日光植物園に行けば見ることができますよ。擬態花を実際に見てみたい方はぜひ足を運んでみてください。

Source: 東大新聞オンライン、Olfactory floral mimicry of injured ants mediates the attraction of kleptoparasitic fly pollinators