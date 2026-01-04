A.B.C-Z¸ÍÄÍ¾ÍÂÀ¡¢¡È°¦¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡É¤Î¤ÏÊì¿Æ¡ÖÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×´¶¼Õ¸ì¤ë ¡Ú¤³¤Î°¦¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¤«¡ÁÉÔÎÑ¤ÎìÞºá¡Û
【モデルプレス】2026/01/04】A.B.C-Zの五関晃一が都内で開催されたテレビ東京系水ドラ25『この愛は間違いですか―不倫の罪罰』(1月7日スタート/毎週水曜深夜1時)の記者会見に、宮本茉由、塚田健太、片山萌美と共に出席。母親への愛を語る場面があった。
ºîÉÊ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö¤³¤Î°¦¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Û¤É¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡¢°¦¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¸ÍÄÍ¤Ï¡ÖÊì¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¸ÍÄÍ¤Ï¡¢Êì¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤óÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¡ÖËÍ¤¬³Ø¹»¤Ç¤ä¤ó¤Á¤ã¤·¤Æ¡¢Êì¤¬³Ø¹»¤Þ¤ÇÍè¤ÆËÍ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¼Õºá¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡£¼ø¶È¤òÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¾¡¼ê¤Ë²È¤Ëµ¢¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤È¤«¤â¡¢¡Ø¥À¥á¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ³Ø¹»¤Þ¤Ç¤Þ¤¿Á÷¤êÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¸ÍÄÍ¤Ï¡ÖÊì¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢°¦¤ÇÊÖ¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¿Æ¹§¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¸ÍÄÍ¤Ï¡Ö¤¿¤Ö¤óÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ç°ì½ï¤ËÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´êË¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸½ºß¤âÊì¤È¤ÏÃç¤¬ÎÉ¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¸ÍÄÍ¤Ï¡ÖÉÑÈË¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¸µµ¤¡©¡Ù¤È¤«¡¢Â¾°¦¤â¤Ê¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡ØSNS¶¸¤Î½÷¡Á¼«¸Ê¸²¼¨Íß¤Î¥Ð¥±¥â¥Î¡Á¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á½÷À¤ÎÇº¤ß¤ä¼Ò²ñ¤Î°Ç¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë²µÍÕ°ì²Ú¤¬¸¶ºî¤òÃ´Åö¤·¡¢¡ØÄ¶Æß´¶¥â¥Ö¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¹¶Î¬¤µ¤ì¤Æ¡¢²µ½÷¥²¡¼¥à¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó@COMIC¡Ù¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ëµ×¾¾¤æ¤Î¤ß¤¬ºî²è¤òÃ´Åö¤·¤¿¶¦ºî¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤Î¥É¥é¥Þ²½¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾ËÜºÚÊæ¡ÊµÜËÜ¡Ë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¼çÉØ¡£Î¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤Ë¶Ð¤á¤ëÉ×¡¦¾Ê¸ã¡ÊÃöÄÍ¡Ë¤È¤Ï·ëº§2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨É×ÉØ±ßËþ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Æ±Î½¤«¤é¤Î¤¢¤ë°ì¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤Ç¤¢¤ë»ö¤ò¼«³Ð¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿ºÚÊæ¤Ï¡¢¾Ê¸ã¤¬¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÇ°È¯µ¯¤¹¤ë¤¬¶õ²ó¤ê¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¾Ê¸ã¤Ï¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¡¦ÀõÌî°½¹á¡ÊÊÒ»³¡Ë¤«¤é¡Ö»ä¤Î¥»¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÉÔÎÑ¤ÎÍ¶¤¤¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¼¡Âè¤Ë¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÊý¡¢Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¿´¶¤ÎºÚÊæ¤â¤Þ¤¿¡¢¹â¹»»þÂå¤Î¸µ¥«¥ì¡¦ÇòÀîÅ°¡Ê¸ÍÄÍ¡Ë¤È¶öÁ³ºÆ²ñ¤·¡¢¤½¤ÎÊÑ¤ï¤é¤ÌÍ¥¤·¤µ¤Ë¿´¤Îµò¤ê½ê¤òµá¤á»Ï¤á¤ë¡£É×¤Î¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¡×¡¢°¦¿Í¤Î¡ÖÌî¿´¡×¡¢¸µ¥«¥ì¤Î¡Ö¸¥¿È¡×¡£4¿Í¤ÎÃË½÷¤Ë¤è¤ë¡ÚÈëÌ©¤Î´Ø·¸¡Û¤¬Ê£»¨¤Ë¸òºø¤·¡¢°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤¿É×ÉØ¤ÎÆü¾ï¤¬Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¿´ÍýÀï¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¸ÍÄÍ¾ÍÂÀ¡¢Êì¿Æ¤Ë´¶¼Õ
¢¡µÜËÜçýÍ³¼ç±é¡Ö¤³¤Î°¦¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¤«¡ÁÉÔÎÑ¤ÎìÞºá¡×
