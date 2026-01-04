【豊臣兄弟！ 第1話】小一郎（仲野太賀）の幼なじみ・直（白石聖）が連れ去られそうになる
【モデルプレス＝2026/01/04】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜※初回15分拡大）が1月4日よりスタートする。
【写真】初回でピンチ救う藤吉郎役・池松、なりきり度合いがすごい
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
尾張中村の貧しい農家に生まれた小一郎（仲野）は、田畑を耕し土とともに生きる暮らしに満足しながら日々を過ごしていた。ある日、野盗の集団が村を襲い、幼なじみの娘・直（白石聖）が連れ去られそうになる。そのピンチを救ったのは8年ぶりに村に帰ってきた兄の藤吉郎（池松）だった。若き戦国武将・織田信長（小栗旬）に仕官し、出世を夢見る藤吉郎は、小一郎に自分の家来になるよう願い出る。
◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」
◆「豊臣兄弟！」第1話あらすじ
