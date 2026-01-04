溝端葵＆高野真央 フレッシュな撮影の舞台裏を語り尽くす！【今週のカバーガールの胸のウチ】

息もピッタリ！相思相愛

--’25年８月以来のペア撮影でした。

溝端「前回は事務所の先輩の本郷柚巴さん（22）、榎原依那さん（28）も含めた４人での撮影でした。その時に真央ちゃんと仲良くなって、『今度は二人でも表紙を飾れたらいいね』と話していたんです。なので『こんなに早く叶うとは！』とビックリしちゃいました」

高野「あれから葵ちゃんと仲良くなったこともあって、二人で取るポーズは前回よりもパワーアップしていると思います」

--撮影は鎌倉で行われたそうですね。

溝端「日帰りで二つのスタジオをハシゴしました。過密スケジュールでしたが、二人の息がピッタリだったので、撮影はスムーズに進みましたね」

高野「二つ目のスタジオが、葵ちゃんがデビューした時に撮ったスタジオだったんですよ。すごく感慨深かったです」

溝端「なんで私じゃなくて真央ちゃんのほうが感慨深くなっているの（笑）」

高野「ここが葵ちゃんの始まりの場所なんだなあって。″聖地巡礼″をしている気分になっちゃって（笑）」

--久しぶりにグラビアで共演されて、お互いの印象は変わりましたか？

溝端「全然！ 相変わらず真央ちゃんはひたすら可愛い。真央ちゃんって、落ち着いた大人っぽい表情の写真がよく使われている印象があります。すごく綺麗で素敵だと思うんですけど、個人的には、そんな真央ちゃんがふと見せる自然体の笑顔がめっちゃ好きなんですよ。今回は笑顔が多かったんですが、きっと私がいたからじゃないかな。真央ちゃんの笑顔を引き出せている自負があります！」

高野「葵ちゃんと一緒だとすごく楽しいから。葵ちゃんも、相変わらず笑顔が素敵だなって思いました。私にはない笑顔。何と言うか、私の笑顔は″癒(い)やし系″だと思うんですけど、葵ちゃんの笑顔は、見た人がパワーをもらえるようなインパクトがあるんです。″パワー系″の笑顔と言いますか（笑）」

溝端「パワー系って！ もうちょっと可愛い表現にしてよ（笑）」

家族の応援を背に

--’25年を振り返って。お二人とも３月にデビューされましたが、慣れない環境に苦労もあったのでは？

溝端「それがあまりないんです。デビュー前は不安も大きかったんですが、始まってみたら撮影現場はずっと楽しい雰囲気で。強(し)いて言うなら、森の中で撮影した時は身構えました。虫が苦手なのですが、アブとかがブンブン飛んでいて……。こっちは水着で防御力ゼロじゃないですか。笑顔は保ちつつも、心の中では『こっちに来ないでー！』って叫んでました」

高野「私もずっと楽しくやらせてもらっています。気になるのは暑さ、寒さくらいでしょうか。体温調整不可能な格好をしているので、今後ツライ現場も経験すると思います。けれど、たとえば雪山なのにビキニ姿でマフラーを巻いているだけ、みたいな撮影もやってみたいと思っています。グラビアの世界ならではの非日常的なシチュエーションだと思うので、好奇心のほうが勝っています」

--デビュー年から大活躍ですが、ご家族の反応は。

溝端「デビューした頃からずっと応援してくれています。８月末に久しぶりに大阪の実家に帰ったのですが、私が載っている本を全部買ってくれていて、サインを求められました。『売らないでしょうね』って言いながら、全部にサインを入れました（笑）」

高野「お父さんが若い頃俳優を目指していたので、ノリノリで話してきますね。私が出演した映像を見て、『良かったよ』と褒(ほ)めてくれたり、演技のアドバイスをしてくれたり。自分がやりたかった仕事を娘がやっているというのは、お父さんもすごく嬉しいと思うので、その気持ちも背負いつつ頑張りたいです」

--事務所もデビュー時期も同じ。お互いのことをどう見ていますか。

溝端「事務所に入ったタイミングも一緒で、本当に同じ状況で頑張っているので、すごく心強く思っています」

高野「葵ちゃんのほうが二つ上なので、頼りになるお姉ちゃんみたいに思っています。私のサインも葵ちゃんが一緒に考えてくれたんですよ」

溝端「真央ちゃんは夏頃までアルファベットのサインを書いていたのですが、なんかしっくりこなくて……。それで二人でいろんな候補を作って、平仮名のサインを作りました。逆に私のほうが真央ちゃんを頼りにすることも多いです。適材適所でお互い頼りにしています」

パワーアップを続ける二人

--’26年の抱負を教えてください。

溝端「まだファンの方とお会いしたことがないので、対面イベントをやってみたいです。それから、グラビアをやるからには、紙の写真集を出してみたい。写真集発売、それをきっかけに対面イベントを開催することが目標です」

高野「私も対面イベントは未経験なので、めちゃくちゃ興味があります。あとは、今は雑誌やＳＮＳのお仕事がメインですが、地上波のテレビにも出たいですね」

--ファンにメッセージはありますか？高野「前回は二人とも同じような衣装でしたが、今回は色もバラバラで、二人の個性が強調されていると思います」

溝端「クリスマスシーズン、お正月にマッチするような、カラフルな仕上がりになっています。″あおまお″コンビのポーズもパワーアップしているので、ぜひ見ていただきたいです」

ミゾバタ アオイ 24歳

’01年、大阪府生まれ。’25年３月にグラビアデビュー。趣味は岩盤浴、サウナなど

タカノ マオ 22歳

’03年、栃木県生まれ。溝端と同じ’25年にグラビアデビュー。趣味は音楽鑑賞など

最近のマイベスト「RELAXING TIME」愛犬／編み物

溝端：ミニチュアダックスフンドの子犬をお迎えして、DIYで床を貼り替えたり、服やオモチャを買いまくって飼育環境を整えてます。愛犬と過ごす時間が癒やしになっています

高野：共演者に誘われて編み物を始めました。作品を編み上げる楽しさと、無心になって集中する時間が心地いい。初心者向けのマフラーは編めるようになったので、2026年は中級者向けのセーターに挑戦してみたいです！

『FRIDAY』2026年1月2日・9日・16日合併号より

取材・文：芳賀慧太郎