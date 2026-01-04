優しいおじいちゃん猫さんのもとで大きくなった子猫さん。今でもおじいちゃんのことが大好きで...。

話題の投稿は記事執筆時点で54万回再生を突破し、「朝から心温まる時間をありがとうございます」「ろんちゃんとルクさんのツーショットを見ると、愛おし過ぎて泣けてきます」などのコメントが寄せられています。

【動画：優しいおじいちゃん猫に『育てられた子猫』→大きくなると……心温まる『現在の様子』】

おじいちゃんっ子のろんちゃん

Instagramアカウント『6ニャンの日常♡』に投稿されたのは、ミックス猫「ルク」さんとマンチカンの男の子「ろん」ちゃんの姿。ろんちゃんはおじいちゃん猫のルクさんに育てられ、今でもおじいちゃんっ子だといいます。

ろんちゃんがまだ小さな子猫だったとき、初めてのシャンプーの後に、ルクさんに毛繕いをしてもらったそう。そのときから、ろんちゃんはルクさん一筋に。「おじいちゃん、大好き」というふうにしょっちゅうルクさんにまとわりついていたのだとか。

大人になっても甘えん坊

今ではすっかり大人猫になったろんちゃん。小さかった体はルクさんより大きくなり、立派なイケニャンに成長したそう。しかし、大人になってもろんちゃんがおじいちゃん離れをすることはなかったようで...。

ろんちゃんは今でも、ルクさんに甘えるといいます。ルクさんにくっついて眠るろんちゃんの表情は、まるで小さな子猫のよう。「おじいちゃんとずっと一緒が良いにゃ」と聞こえてきそうな、幸せそうな寝顔です。

一緒に過ごす姿にほっこり

投稿主さんのお家には他にも猫さんがいるそうですが、ろんちゃんはルクさんの前でだけ甘えん坊モードが発動するそう。甘え過ぎてルクさんに怒られることもあるのだとか。ママさん曰く、「ルクさんは歳を取って、甘えられるのがしんどいのかも」とのこと。

今では痩せてオムツも履くようになったというルクさん。昔はルクさんに温めてもらっていたろんちゃんが、今は痩せて寒がるルクさんを温めてあげるのだとか。じじ孝行のろんちゃんがそばにいて、ルクさんは幸せなことでしょう。

「2人がくっついている姿には、本当に癒やされる」とママさん。これからもずっと2人が仲良く過ごせるように、見守っていくそうです。

投稿には、「おじいちゃん猫さんは素晴らしい宝物をこの子に残しましたね」「ろんちゃんのためにもルクおじいちゃん長生きしてね」「癒やされますね」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント『6ニャンの日常♡』には、今回紹介したルクさんとろんちゃんをはじめ、6匹の猫さんたちの愛らしい日常の姿が投稿されています。

