こういうの求めてたーーーッ！！（歓喜）【コストコ】ダイエット中のおやつに♡「ヘルシーおやつ」

ダイエット中だけど甘いものが食べたい人にぴったりな【コストコ】のヘルシーおやつをピックアップ！ おうち時間の嗜好品にも、仕事の合間にもおすすめです。今回は、ナチュラル素材や低糖質にこだわった、おいしくヘルシーが叶いそうなラインナップをご紹介します。

濃厚なのに軽やか！「マヌカハニーギリシャヨーグルト」

筆者も大好きなこちらのヨーグルトは、ねっとり濃厚なのに驚くほどまろやか。自然な甘みと高たんぱく仕様で、朝食にもおやつにもぴったりです。グラノーラやフルーツなどをトッピングすれば、あっという間にカフェ風デザートに変身！ マヌカハニーの優しい香りが、心まで満たしてくれるような贅沢感があり、ダイエット中でも満たされるかも。

罪悪感少なめでコク深い「BEEMSTER（ベームスター）ミニ15個入り」

オランダ発のプレミアムチーズ。「最新のコストコ情報を発信」している@costco_hackerさんによると「まろやかでコクがあり、クセのないやさしい味わい」とのこと。ひと口サイズの個包装だから、食べすぎ防止にも◎ ワインなどのつまみとして、大人の贅沢時間のおともにも良さそうです。

スイーツ気分で楽しめる「イル・ド・フランス ミニシェル バニラ風味」

@costco_hackerさんが「チーズというより完全にデザート！」と感動をあらわにした、まさにスイーツのようなデザートチーズ。口どけは「クリーミー」で、「冷凍して“ちょいアイス風”にするのもおすすめ」なのだとか！ 罪悪感なく食べやすいご褒美デザートとして、夜のリラックスタイムにもぴったりです。

高たんぱく × 砂糖不使用！「プロテインチョコレートバー 3種アソート」

@hirokostyle33さんによると「プロテイン + 食物繊維入りダークチョコレート」で、「砂糖不使用、合成甘味料不使用、グルテンフリー」という本格派スイーツなんです！ 1本あたり「タンパク質8g前後」と言われていることから、間食の置き換えにもぴったりかも。低糖質でチョコを楽しめる嬉しい一品です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@costco_hacker様、@hirokostyle33様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里