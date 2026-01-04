毛並みが乱れていた猫ちゃんの毛づくろいを、飼い主さんが手伝ってみたところ…？感情が露骨に顔に出ている姿が笑えると、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で23万再生を突破し、「物凄い何してくれてんの顔すぎてwwwwwwwwwww」「シャンプー流してるのにシャンプーかけられてる感覚？笑」といった声があがりました。

【動画：毛づくろいしていた猫→手伝ってあげた結果…『まさかのリアクション』】

甘えん坊のアルファくん♡

TikTokアカウント「chomasu」に投稿されたのは、毛づくろいをしていた茶トラの「アルファ」くんが、お手伝いをしてくれた飼い主さんに対するリアクションをとらえた動画です。

保護猫のアルファくんは、とても甘えん坊な性格なのだそう。飼い主さんがアゴを撫でると、気持ち良すぎてアゴがしゃくれてしまう姿が可愛くて、思わず胸がキュンとしてしまいます。

毛づくろいのお手伝いをすると…

そんなアルファくんがある日、毛づくろいをしていたそう。しかし、一生懸命舐めていたせいか、背中の毛流れが一部乱れていたといいます。そこで飼い主さんは、アルファくんの毛づくろいのお手伝いをしてあげることにしたそうです。

ところが、舐めてへこんだ部分を指で軽くならすと、アルファくんはあまりお気に召さなかった様子。4回ほど撫でたあたりで不穏な気配が漂い、再度撫でようとした飼い主さんの指を、軽く噛んできたのだそうです。

まさかの表情に！

その後数秒静止していたアルファくんは、飼い主さんの顔を見上げると、「ちょあんた何してんの？」とでも言いたげな表情を浮かべていたといいます。

瞳孔がまん丸に開いたまま、毛づくろいも忘れてじっと飼い主さんを見つめるアルファくん。猫ちゃんは暗い場所にいる時やおもちゃで遊んでいる時だけでなく、不快に感じた時にも瞳孔を開くといわれています。

気分を害したアルファくんには申し訳ないと思いつつも、その露骨な嫌がり方が可愛らしくて、思わず笑ってしまいます。

アルファくんの見事な嫌がりっぷりに、動画の視聴者からは「顔おもろかわいいw」「今日、ＦＡＸ間違って送った時の課長の顔とマジ同じだぁぁぁぁぁぁぁ」「思ったより「なにしてんの?」だったわw」「え、マジでありえんって顔過ぎるww」「ありがた迷惑な顔www」「すごい顔してるwこれはまた手伝いたくなっちゃいますねw」「かわいいwwwww絶望の顔wwwwwww」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「chomasu」では、甘えん坊なのに、2回以上握手をしようとすると噛もうとしてくるというギャップも魅力的なアルファくんの、クスッと笑える日常の様子を楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「chomasu」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。