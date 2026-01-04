『不適切にもほどがある！』SP、今夜放送 タイムトンネルを使って“市郎”阿部サダヲが令和に再降臨！
阿部サダヲ主演のスペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！ 〜真⾯⽬な話、しちゃダメですか？〜』（TBS系）が、今日1月4日21時より放送。“タイムトンネル”を手にした市郎（阿部）が再び令和に降臨し、とんでもない行動を連発する。
【写真】純子（河合優実）の未来のために過去や未来へタイムスリップする市郎（阿部サダヲ）
本作は、2024年1月期に放送された連続ドラマ『不適切にもほどがある！』（TBS系）のその後を、再び脚本・宮藤官九郎×演出・金子文紀×プロデューサー・磯山晶のチームで描く。
『不適切にもほどがある！』は、阿部サダヲ演じる中学校の体育教師で昭和のおじさん・小川市郎が、ひょんなことから1986年から令和の時代へタイムスリップし、令和では“不適切”なコンプライアンス度外視の発言を連発。コンプラで縛られた令和の人々に考えるキッカケを与えていく意識低い系タイムスリップコメディー。宮藤官九郎の脚本による完全オリジナルストーリーで、妻を亡くした市郎とその一人娘、そしてタイムスリップしたことで出会う人々との絆を描く、ヒューマンコメディーの要素も持つ。昭和と令和、どちらが正しいかを断ずるのではなく、どんな時代でも変わらず「家族を大事に」「仕事を大事に」一生懸命に生きる人々を描いた作品だ。
スペシャルドラマには、阿部をはじめ、仲里依紗、吉田羊、磯村勇斗、河合優実らレギュラーキャストが続投。さらに新キャストとして江口のりこが出演する。
【あらすじ】
2026年の新年――。喫茶「SCANDAL」で渚（仲里依紗）がカレンダーを掛け替えていると、壁を突き破って昭和から市郎（阿部サダヲ）がマスター（袴田吉彦）と83歳の井上（小野武彦）を連れて現れる。井上（83）の技術によって生まれた“タイムトンネル”を使い、再びやってきたのだ。
好きな時代に行けるようになった“タイムトンネル”で、さっそく市郎はキヨシ（坂元愛登）を1987年の夏に向かわせ、純子（河合優実）とユズル（錦戸亮）との出会いを阻止するように指示するが、運命の出会いは避けられなかった。
一方、市郎は“あの日”を思い出し1995年1月、阪神・淡路大震災の前日にいた。「タイムパラドクスは起こさないで」と言う井上（三宅弘城）を尻目に、小川家にいる市郎を神戸に連れて行こうとする純子を引き止めるよう、95年の市郎を説得するはずだったが、そこには思いがけない先客が…。
再び2026年――。渚は報道局に異動になり、政治特番を担当することに。その番組に出演した都議会議員の平じゅん子（江口のりこ）の発言や政治姿勢に感銘を受け傾倒していく。しかし、渚が平のことを熱弁すると面倒そうな顔になる秋津（磯村勇斗）たち。折しも、八嶋智人（八嶋智人）がSNSで政治的発言をして炎上したばかり。渚は「政治の話嫌い？ 真面目な話しちゃダメですか？」と、政治について発言してはいけない世間の風潮に怒りをぶちまけるのだった。
その後、平が国政選挙に出馬することになり、他の候補者との公平を期するためという理由でその政治特番が放送できなくなってしまう。それを知った渚は…。
同じ頃、市郎が2036年に行くと、平が総理に推薦されていた。日本初の女性総理が誕生するか…しないか…その瀬戸際で、ある事件が勃発。それは渚にも関わることだった。その未来を知った市郎はとんでもない行動を起こす…!?
スペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！ 〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』は、TBS系にて今日1月4日21時放送。
