仲野太賀、“天下一の補佐役”で戦国時代を駆ける！ 大河ドラマ『豊臣兄弟！』今夜開幕
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第1回「二匹の猿」が4日の今夜放送される。
【写真】池松壮亮がのちに豊臣秀吉となる藤吉郎を演じる
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
【第1回「二匹の猿」あらすじ】
のちに豊臣秀長となる小一郎は、尾張中村の貧しい農家に生まれた。そんな彼は、田畑を耕し土とともに生きる暮らしに満足しながら日々をすごしていた。
ある日、野盗の集団が村を襲い、幼なじみの娘・直（白石聖）が連れ去られそうになる。そのピンチを救ったのは8年ぶりに村に帰ってきた兄の藤吉郎（池松壮亮）だった。若き戦国武将・織田信長（小栗旬）に仕官し、大出世を夢見る藤吉郎は、小一郎に自分の家来になるよう願い出る。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
