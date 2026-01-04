株式投資で資産を増やし続ける人たちは、「株の売買タイミング」をどう見極めているのでしょうか？「株価チャートのクイズに答えるだけで株のセンスが身につく」―そんなユニークなスタイルで人気を集めているのが『株トレ──世界一楽しい「一問一答」株の教科書』です。著者は、2000億円超を運用した元ファンドマネジャー、楽天証券の窪田真之さん。この記事では、編集担当の視点から、本書のポイントを紹介します。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

多くの個人投資家に共通する悪いクセ

一番直さなければならない悪いクセは、「上がるとすぐ売りたくなる、下がると売れなくなる」ことです。

窪田さんは、『株トレ』の中でこのように語っています。

つまり、株で資産を増やすためには、「損を小さく抑え、利益を大きく伸ばすトレード」が必要ですが、多くの個人投資家は、その逆、「利益が小さく、損は大きくなるトレード」をしてしまいがちだというのです。

その原因は、恐怖や不安といった感情に引っ張られてしまうことにあります。

上昇している株を見ると、「今のうちに売らないと、せっかくの利益が消えてしまうのではないか」という不安に駆られ、すぐに売ってしまう。

一方、下落している株に対しては、「ここで売ったら、お金を失ってしまう」という恐怖で損切りを決断できず、損失を膨らませてしまいます。

資産を増やすという目的で考えれば、実現損益も評価損益も本質的には一緒です。重要なのは、上昇している良い株は持ち続け、下がっている悪い株は早く手放すという、極めてシンプルな原則なのです。

あなたならどうする？

では、『株トレ』に掲載されている次の週足チャートで考えてみましょう。

上のチャートの銘柄を「ここで買った」と書かれている、2,000円付近で購入したとします。

買った後の約8週間は、株価は買値付近でもみ合っていましたが、その後は順調に上昇。ところが、直近で急落し、長い陰線が出現しました。現在2,400円付近です。

このとき、あなたならどのような投資判断を下すでしょうか。

「せっかく上がったのだから、利益が消えてしまわないうちに、売却しよう」――このように考える人も少なくないかもしれません。ですが、窪田さんはここで売るべきではないと言います。

なぜ、ここでは売ってはいけないのか？

理由は明確です。移動平均線は依然として上を向いたままで、上昇トレンドが崩れたと判断するには、早すぎるからです。

株式市場には、何倍にも伸びる銘柄が存在します。恐怖や不安に振り回されず、上昇トレンドが続く限り保有すること。それこそが、個人投資家が大きく稼ぐために欠かせない戦略なのです。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）