職場でのいじめを経験し、20代で髪の毛がほぼ白髪になってしまった姫さん（52）。25年近く白髪染めやブリーチで白髪を隠し続けてきましたが、49歳のころにある転機が訪れます。

もう白髪を隠さないでいいんだ

現在はインスタグラムでファッションや美容について発信している姫さん

── 20代のころに職場でのいじめを経験し、パニック障害・不安障害を発症すると同時に白髪が増えて、地毛がほぼ真っ白の状態になってしまった姫さん。長年、白髪染めをしたり、ブリーチで金髪風にするなど工夫を続けていました。

しかし髪の毛が傷んだことをきっかけに、49歳のときに地毛の白髪で生きていく決意をします。そのとき、姫さんはどんな気持ちだったのでしょうか？

姫さん：前向きではありましたね。もう白髪であることを嘘をついて隠さなくていいんだという気持ちがいちばん強かった気がします。白髪染めとブリーチを25年近く続けて疲れてきてもいたので、解放されることをうれしくも思っていました。それまで白髪染めやブリーチを続けていて、実際のところ白髪がどれくらいあるのかもわからなかったので知りたいという興味もちょっとありましたね。

── 実際、どれくらいの割合でしたか？

姫さん：伸ばしてみたら、20代のころとそこまで白髪の量は変わっていなくて、思っていたより前髪や後頭部に黒髪が残ってました。そんなにうまく全部きれいに真っ白にはなってなかったです（笑）。なので、髪が伸びてくると白髪と黒髪が混在してごま塩頭みたいになってしまって。中途半端な状態がとても嫌で、黒髪部分が伸びきるまでは辛抱でしたね。

ほとんどは帽子をかぶって隠していましたが、白髪をうっすら紫色に染めるシャンプーに助けられていました。黒髪と白髪のコントラストが馴染んで目立たなくなるんです。当時は週1、2回くらいのペースで使っていました。

病気や白髪のおかげで今の私がある

── 地毛が白髪であることをカミングアウトしたとき、フォロワーのみなさんの反応はどうでしたか？

姫さん：色を褒めていただいたり「同じように白髪に悩んでます」とメッセージをいただいて、マイナスなコメントはひとつもつかなかったんです。悩んで隠すことでもなかったんだと感じました。「年を重ねて白髪になったときの楽しみが増えました」というコメントをいただいたときはとてもうれしかったですね。

自分の過去をさかのぼると、やっぱりつらかったなと思うんです。「白髪になって、病気になって、100％よかった」とは言えません。でも、「白髪や病気のおかげで今の私がある」と考えるとよかったと思える部分もあり、報われていると感じます。今では白髪も病気も私の人生の一部だと思えるようになりました。

── つらい経験をそんなふうに受け止められるようになることは大変だったと思います。その力になっていたものはなんだったのでしょうか？

姫さん：フォロワーのみなさんの言葉です。病気や白髪のことを公表したことで、同じようにつらい状況の方から「勇気になります」「生きる希望です」というコメントやメッセージをいただくことが増えました。私の苦しんだ経験が誰かの役に立っていること、それがいちばん力になっていると感じています。

白髪とカラーを合わせて楽しむ

インスタグラムでもかわいいと好評だった2色カラー

── インスタグラムでは、ファッションや美容のほか、白髪にカラーを入れるなど白髪を活かす方法を発信されていますね。

姫さん：白髪だとカラーがきれいに発色しますし、単純に白髪と黒髪だけよりもおしゃれに見えるんですよね。これまでは1色だけだったんですが、今年からは水色とピンクなど2色を組み合わせて染めることに挑戦しています。今は、9月に入れたピンクと赤がいい感じに色落ちしてボルドーみたいな色味になっています。使っているカラー材や色落ちの変化など、みなさん興味があると思うので、今後もこうした発信を続けていきたいです。

── 髪色もですが、質感もとても美しいですね。

姫さん：ふわふわしてやわらかそうとよく言われるんですが、本当は剛毛なんです（笑）。さらに白髪ってうねりやすかったり、パサついてまとまりにくいんですよね。それで少しワックスをつけて艶をだすようにしています。あと、まとまりを出すためにコテではなく、スポンジカーラーを使ってゆるめのカールをつけてセットしています。

── コテを使わないのは、白髪が傷みやすいなどの理由ですか？

姫さん：いえ、単純に私がズボラでコテで巻くのがめんどくさいだけです（笑）。夜寝る前に、前髪を内向きにくるくるとカーラーで巻いておくと、朝にはふんわりボリュームのあるカールがつくんです。後ろ髪は、出かける2、3時間前に水で濡らして後頭部から左右ふたつに分けてカーラーで巻いて外ハネにスタイリングしています。カーラーだと髪も傷まないしおすすめなんですよ。

── 髪色によってファッションやメイクで変化したことはありますか？

姫さん：ブリーチをしていたころは黒い洋服を着ると明るい髪が目立つのが好きではなくてあまり着ていませんでしたが、白髪にしてからは色は関係なく自分の気分が上がるように、好きな色の服を着るようになりました。

メイクは疎くて、基本はいつも同じメイクばかりですが、目尻に髪の色に合わせてリキッドのアイライナーで白やボルドーのラインをいれたりとカラーメイクを楽しんでいます。

年齢関係なく人生を楽しみたい

── インスタグラムでは「歳をとるのが楽しくなる」という思いも発信されています。

姫さん：歳をとると、年齢を理由にあきらめてしまうことが増えてくると思うんです。着たい服があっても人の目を気にしてしまって「この色の服は派手かな？」と思ったり、やりたいことももうこの年だから…とあきらめてしまったり。でも、年齢はただの数字でしかないと思うので、「年齢関係なく楽しいことに挑戦して、素直に人生を楽しんでいこう」という気持ちが私の発信の軸になっています。とは言いつつ、私もまだ気にしてしまう面もありますが…。

── 年齢を理由に自分を縛ってしまうのはもったいないですよね。姫さん自身、これから挑戦したいことはありますか？

姫さん：小さい夢と大きい夢があります。小さい夢は、今学んでいるコーチングで、誰かの背中を押してあげられるようになることです。

まだ病気のことを公表していなかったころ、インスタグラムでフォロワーさんが増えてきて、みんなが見ているキラキラの私と本当の私とのギャップを感じていて悩んでいました。そんなとき、コーチングのセッションを受けたところ、だんだんと自分の本当に望んでいることがわかってきて、とてもおもしろいと感じたんです。

自分で目標を決め、少しずつ達成していくことで、自己肯定感と自信もついてきました。自分が人のために生きたいと思っていることにも気がついたので、人生に悩んでいる人や自信がなくて一歩踏み出せない人の役に立ちたいと考えています。

夫も一緒にコーチングを学んでいるので、いつかふたりでその仕事をしたいというのが大きな夢ですね。さらに、ふたりで世界中をあちこち旅したり、アンティークのアクセサリーが好きなのでセレクトショップをいつか開きたいとも考えています。

取材・文／阿部祐子 写真提供／姫