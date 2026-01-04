ÃæÂ¼Äá¾¾¡Ö²ÎÉñ´ìºÂ¤¬²õ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¡×¡¡½±Ì¾¤ò¹µ¤¨¤ë2026Ç¯¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤
Åìµþ¡¦ÀõÁð¸ø²ñÆ²¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¿·½ÕÀõÁð²ÎÉñ´ì¡Ù¡Ê26ÆüÀé°¬³Ú¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼Äá¾¾¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤Ë¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦»ÔÐÔÎèÆà¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤ä¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¼ã¼ê²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÅÐÎµÌç¡É¤È¤·¤Æ40Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¤â¤Ä¡Ø¿·½ÕÀõÁð²ÎÉñ´ì¡Ù¡£º£²ó¡¢Äá¾¾¤µ¤ó¤ÏÂè1Éô¤Î¡ØÁêÀ¸»â»Ò¡Ù¤ÇÉ±¤ò±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø³á¸¶Ê¿»°ÍÀÀÐÀÚ¡Ù¤äÂè2Éô¤Î¡Ø·¹¾ëÈ¿º²¹á¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Äá¾¾¡Ö¤ªÌò¤âÂç¤¤¤¡×¡¡2Æü¤«¤é¡Ø¿·½ÕÀõÁð²ÎÉñ´ì¡Ù¤Ë½Ð±é
¡½¡½Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Äá¾¾¡§¤â¤¦¥À¥é¥À¥é¤·¤¿¤¤¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡¡ÀÅ²¬¸©¤Ë¡Ø¤Õ¤â¤È¤Ã¤Ñ¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ó¥×¾ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÉÙ»Î»³¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç½éÆü¤Î½Ð¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯±Û¤·¥¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
2Æü¤«¤é¡Ê¡Ø¿·½ÕÀõÁð²ÎÉñ´ì¡Ù¤Î¡Ë½éÆü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â12·î31Æü¡¢1·î1Æü¤¬µÙ¤ß¤Ç¤â¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡£´°Á´¤Ë¥¼¥í¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤«¤é½éÆü¤«¡É¤È»×¤¦¤È¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤¤¬µÙ¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ø¿·½ÕÀõÁð²ÎÉñ´ì¡Ù¤â2025Ç¯¤«¤é¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ªÌò¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡£¡Ø¿·½ÕÀõÁð²ÎÉñ´ì¡Ù¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Í¾·×¤Ëµ¤¤¬µÙ¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£ÃæÂ¼ÉñÄá¤ò½±Ì¾¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¡×
ÃæÂ¼Äá¾¾¤µ¤ó¤Ï¡Ø±î¼ãº×Æó·îÂç²ÎÉñ´ì¡Ù¡Ê2·î1Æü¡Á26ÆüÀé°¬³Ú¡Ë¤Ç¡¢½éÂåÃæÂ¼ÉñÄá¡Ê¤Þ¤¤¤Å¤ë¡Ë¤ò½±Ì¾¤·¡¢´´Éô¾º¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½2026Ç¯¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦1Ç¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Äá¾¾¡§Ì¾Á°¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤À¤·¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤³¡Ê¡Ø±î¼ãº×Æó·îÂç²ÎÉñ´ì¡Ù¡Ë¤Ç¡Ø±«¸ð¸Ñ¡Ù¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê±éÌÜ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ì¤À¤±¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò¿ÌÙþ¡Ê¤·¤ó¤«¤ó¡Ë¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¡Ø±«¸ð¸Ñ¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²ÎÉñ´ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¸«¤Æ¤â¶½Ê³¤Ç¤¤ë±éÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÌ¿¤ò¤«¤±¤Æ²ÎÉñ´ìºÂ¤¬²õ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø±«¸ð¸Ñ¡Ù¤Ï¼ã¤¤¤È¤¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£30ÂåÈ¾¤Ð¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÂÎÎÏÅª¤ËÌµÍý¤ÊÍÙ¤ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£½±Ì¾ÈäÏª¤È¤·¤Æ¤³¤Î¡Ø±«¸ð¸Ñ¡Ù¤È¤¤¤¦±éÌÜ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÀ¸¤Ë»Ä¤ëÍÙ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¶á¤¤¤¦¤Á¿ôÇ¯°ÊÆâ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£ÃæÂ¼Äá¾¾¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¡¡Ö³¤¤È¤«»³¤È¤«¼«Á³¤¬¹¥¤¡×
¡½¡½2025Ç¯¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Äá¾¾¡§¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ËÃæÂ¼²°¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¼é¤é¤ì¤ÆÃæÂ¼²°¤ÎÉñÂæ¤Ç½Ð¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÃæÂ¼²°¤ÎÄá¾¾¤È¤·¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Á²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÄá¾¾¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
²ÎÉñ´ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¸½Âå·à¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢»°Ã«¹¬´î¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡£¼«¼ç¸ø±é¤â9·î¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÏÁ°¿Ê¤Ç¤¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ2026Ç¯¤Ë´´Éô¤Ë¾º¿Ê¤Ç¤¤ë¤·¡¢°ìÈÖ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤À1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ï¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÈá¤·¤¤¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë
Äá¾¾¡§Ç¯¡¹¡¢Í·¤ÖÍ§Ã£¤â²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Í§Ã£¤È¤âÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Õ¤é¤Ã¤ÈÍ·¤ó¤À¤ê¤â¡Ê¤Ê¤¤¡Ë¡£
¤Ç¤â2025Ç¯¤«¡¢2024Ç¯¤ÎËö¤¯¤é¤¤¤Ë½é¤á¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£³¤¤È¤«»³¤È¤«¼«Á³¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡£¤º¤Ã¤È³¤ÇÉ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²Æì¤È¤«¹¥¤¤Ç¡¢³¤¤Ç±Ë¤°¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»³¤ÎÊý¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤Æ¡¢»³¤â¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÀÆàÀî¤Ë¤¤¤¤¥¥ã¥ó¥×¾ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï¥Æ¥ó¥È¥µ¥¦¥Ê¤â¤Ç¤¤ë¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤¬¤¹¤´¤¯Æ©¤ÄÌ¤Ã¤¿Àî¤Ç¡¢µû¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¥Æ¥ó¥È¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿åÉ÷Ï¤¤È¤·¤ÆÀî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡£¥Æ¥ó¥È¥µ¥¦¥Ê¤ÎÃæ¤¬¿Å¡Ê¤Þ¤¡Ë¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ç¤«¤Þ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á°Æü¤Ë¥Ô¥¶À¸ÃÏ¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é¿Å¤Î¤«¤Þ¤Ç¥Ô¥¶¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£