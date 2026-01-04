お笑いタレントの横澤夏子（35）が3日放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（後10・00）に出演。新幹線の車内で見かけた有名人の様子を明かした。

ゲストに25年3月に第5子妊娠を発表し、同年8月に女児を出産した辻希美と夫・杉浦太陽、杉浦と20年来の仲の俳優・小池徹平を迎え、妊娠、出産、育児に関するトークを展開した。

第5子出産で「太陽さんのファインプレーは?」という問いに辻は「夏休みの子供の世話」と答えた。この理由について聞かれると、杉浦は「5人目だし1カ月夏休みやから育休取ろう」と切り出した。

育休の間は4人の子供の世話をし「受験生がいるから学校説明会とか…やることいっぱいあった」と大忙しだったが「育休って言うと仕事を忘れられるから。100％全振りできたので良かった。家族とこんなにずっといるってなかなかないなと思って。凄いいい時間やった」と振り返った。

育休期間は子供たちの世話に100％集中できたが、第5子も誕生して現在は仕事と並行して育児を行っている杉浦。横澤は「この間ね、名古屋かどっか行く時の新幹線で一緒だった」とし「太陽さんが爆睡してて…疲れてらっしゃると思って。もう…大変だ…って思ったのを凄い覚えてる」と明かした。

これに杉浦は「夜中の授乳とかも一緒にやってるから。移動時間に寝るしかない」と笑った。