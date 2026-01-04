お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾が、ハワイでの１歳長女との親子ショットを公開した。

藤森は４日までに自身のインスタグラムを更新。「あけましておめでとうございます！！今年もよろしくお願いします！！」と記し、ハワイで長女をベビーカーに乗せて歩く姿など、家族旅行ショットをアップした。

この投稿には、「頑張ってるね」「Ｂａｂｙ Ｋａｗａｉｉｉ」「腕も脚もちぎりパン」「チャラ男がんばれー！」などのコメントが寄せられた。

藤森は２０２４年５月に生出演したＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜・前８時半）で、前年から交際していた一般女性との結婚を発表。同年１１月９日放送のＴＢＳ系「王様のブランチ」で、第１子女児の誕生を報告した。また２５年８月２４日配信のＡＢＥＭＡリアリティーショー「Ｇｉｒｌ ｏｒ Ｌａｄｙシーズン２」で、妻の年齢が２７歳だと話し、４２歳の藤森と１５歳差婚だったことを明かした。同月にはハワイ挙式の夫婦ショットを公開し、「奥さんキレイ」「美男美女」と反響を呼んでいた。