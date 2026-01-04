ACEes浮所飛貴、一人暮らし開始をテレビ初告白
【モデルプレス＝2026/01/04】ACEesの浮所飛貴が1月4日に放送される物件探しドキュメンタリー「人情不動産」（テレビ朝日※一部地域をのぞく／午後2時55分〜4時00分）に出演する。
【写真】ACEes浮所飛貴をご飯に誘ったボーイズグループメンバー
この番組は、いろいろな事情を抱えながら物件を探している人たちと、ちょっとおせっかいで心優しい不動産屋さんとの交流を描いた“物件探しドキュメンタリー”。劇団ひとり、佐藤栞里、浮所が見守る。最近一人暮らしをはじめたとテレビで初告白した浮所は、ACEesのメンバーを家に呼びたいがためにこだわったという部屋づくり事情を紹介。さらに、実は劇団ひとりは大家をやっているということで、大家視点でVTRを見ていく。同じく一人暮らししている佐藤は洗濯のしやすさや間取りなど、ひとりや浮所も驚くリアルな物件選びのこだわりを打ち明ける。
まずは、神奈川県川崎市、アットホームな町の不動産会社でのお部屋探しに密着。「お客様に寄り添った接客」を信条にする風間さんのもとに今回来たのは、5人の男の子を育てるシングルマザー。子どもの成長につれ生活費も上がり、家賃を下げたいという相談者。子どもたちをこれ以上転校させたくないという母の想いもあり、物件を探すが、部屋探しは難航してしまい…しかし風間さんは常に寄り添い、条件に合う魅力的な物件を探し出していく。人情あふれる姿に子ども達からたちまち「こうちょう（校長）先生」とあだ名をつけられる場面も？
続いて、女性客が多く来店する、“接客も人情がモットー！”を信条とする、渋谷にある不動産会社に密着。富山県から来たという23歳の女性は、モデルを目指して上京。都心へのアクセス良好、2部屋以上、バス・トイレ別などの条件を提示し、お部屋探しを始めていく。条件に見合う物件を紹介し、ひとりは「この設備でこの家賃は穴場！」と絶賛するが、納得して決められるのか。（modelpress編集部）
◆浮所飛貴、テレビ初告白
◆シングルマザーが部屋探し
◆富山からモデルの夢を叶えるために上京する女性の部屋探し
