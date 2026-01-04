ACEes・浮所飛貴、テレビで初告白！「一人暮らしを始めました」こだわりの部屋づくり事情

本日1月4日（日）、いろいろな事情を抱えながら物件を探している人たちと、ちょっとおせっかいで心優しい不動産屋さんとの交流を描いた“物件探しドキュメンタリー”『人情不動産』が放送される。

その様子を見守るのは、劇団ひとり、佐藤栞里、浮所飛貴（ACEes）。

最近一人暮らしをはじめたとテレビで初告白した浮所は、ACEesのメンバーを家に呼びたいがためにこだわったという部屋づくり事情を紹介。さらに、じつは劇団ひとりは大家をやっていて…ということで、大家さん視点でVTRを見ていく。

◆5人の男の子と…シングルマザーが一軒家探し！

まずは、神奈川県川崎市、アットホームな町の不動産会社でのお部屋探しに密着。

「お客様に寄り添った接客」を信条にする風間さんのもとに今回来たのは、5人の男の子を育てるシングルマザー。

子どもの成長につれ生活費も上がり、家賃を下げたいという相談者。子どもたちをこれ以上転校させたくないという母の思いもあり、物件を探すが、お部屋探しは難航してしまう。

そんななか風間さんは常に寄り添い、条件に合う魅力的な物件を探し出していく。人情あふれる姿に、子どもたちから「こうちょう（校長）先生」とあだ名をつけられる場面も。その奮闘ぶりと、親身になって共に家を探していく姿に注目だ。

番組ではさらに、東京都の支援金など、どこに住むかで変わってくる子育て世代には見逃せない情報も取り上げられる。お役立ち情報満載、こちらも見逃せない。

そして、「接客も人情がモットー！」を信条とする、渋谷にある不動産会社にも密着。富山県からモデルを目指して上京してきたという23歳の女性のお部屋探しの模様が紹介される。