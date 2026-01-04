2026年の大河ドラマは、豊臣秀長（秀吉の弟）の人生だという。それは、日本の公共放送局がこう信じたことを意味する。1996年というバブル崩壊直後に一度ドラマ化した秀吉のサクセスストーリーに、“失われた30年”で苦しみ抜いた2026年の日本人の関心から、天才的ヒーローではない、努力型・調整型の（現代日本人の鑑のような）弟の視点で触れ直すことが、日本人にとって有益だ、と。この現象は歴史の問題ではなく、2026年の日本社会の問題である。

【写真】仲野太賀と池松壮亮が演じる「豊臣兄弟」はどんな人間関係図を描くのか



実はエピソードに乏しい豊臣秀長

その30年間に、新史料の発見や分析手法の深化などによって、歴史学も進展した。そこで最新の秀長関係の研究状況をざっと確認してみると、興味深いことが判った。現状では、秀長について重要なことがほとんど何も判らないのだ。彼の父親も、人柄も、政治家・武将としての能力や特性も判らない。確認できるのはただ、秀吉に従って、大和郡山（やまとこおりやま）を領したのをはじめとして、有力大名として至極当然の仕事（取り次ぎ・従軍・行政）を行った形跡だけである。本や雑誌・ネット記事を読むと、秀長を主題にしているのに、大半（実感では8割方）が秀吉や織田信長の話で埋められている。秀長自身に事跡（の記録）が乏しい証拠である。

名補佐役ともなれば、普通は具体的なエピソードが豊富にある。例えば鎌倉幕府の執権北条義時を補佐した大江広元（おおえのひろもと）。彼は、朝廷との対決という前代未聞の危機でただ一人、先制攻撃を主張して幕府に勝利をもたらした。あるいは、室町幕府の初代将軍足利尊氏を補佐した弟直義（ただよし）。彼は、優柔不断で細かい行政が苦手な尊氏の代わりにそれを一手に引き受け、高邁で保守的な理念のもと、公正無私の「政道（せいどう）（政治の正義追求）」に半生を捧げた。あるいは、幼少の七代将軍足利義勝（よしかつ）を補佐した管領細川持之（もちゆき）。彼は、六代将軍義教が暗殺されて混乱の極みに陥る室町幕府を維持する責任を背負い込み、協力者を募って、右往左往しながらもやり遂げた。彼らには資質・実力を皆に納得させるエピソードが山ほどあり、疑いようのない実績があり、それらの大部分を信頼できる記録で裏づけられる。

ところが、それらが秀長にはない。

“彼なくして突破できなかった局面”が伝わっていない。その彼を主人公に歴史ドラマを作るならば、大部分を、彼以外の（織田信長や秀吉ら著名人たちの）史実と創作で埋めることになる。秀長の政治的発言は1つも記録に残っていないが、それならば逆に、ドラマの秀長の台詞は〈秀長ならこう語りそう〉〈秀長にこう語って欲しい〉という制作者側・視聴者側の願望通りの言葉で満たせる。

「秀長がもっと長命なら…」という推測は本当か

公式サイトによると、ドラマは秀長が「兄とともに、万民が笑って暮らせる太平の世を作るという夢を抱き始める」というストーリーになる。同じ台詞を、30年前の大河ドラマで秀吉も語っていた。それを見た時の、高校時代の困惑を思い出す。平和のために世界に君臨するのだ（その過程の戦争で多くの悪者が当然命を落とし、多くの味方も無関係の民も正義のために命を落とすのはやむを得ないけれど）って、まるで近年の米国みたいな詭弁じゃないか、と。今回のドラマではぜひ、高校生でも納得できる理論武装でこの矛盾を解決して欲しい。

とはいえ、秀吉や秀長が、「戦のない平和な世の中を作りたい」と述べたり考えたりした形跡は確認できない。そして、大変心苦しいのだが、〈秀長がもっと長命なら、朝鮮出兵という暴挙を止めただろう〉〈彼が長命なら、豊臣家はもっと長持ちしただろう〉という、あちこちでさも統一見解のように語られる推測は、どうやら願望であって、裏づけがないようだ。秀長が、そこまで気骨ある諫言のできる人だったと見なせるに足る記録はない。史実を素直に見つめる限り、秀長は秀吉の忠実な手足だったが、ブレインだった形跡がない。

「有能なら、そして人望などあったりしたら、真っ先に粛清すべき」という命題

仮に彼が有能だったとしても、長生きすれば豊臣家を延命できたかは、歴史に照らすと疑わしい。歴史上、権力を極めた人間の思考は似るもので、〈有能なら、そして人望などあったりしたら、真っ先に粛清すべき〉と考え始める。それが弟で、自分の実の子とその子孫の家督継承を脅かす存在ならなおさらだ。源頼朝が武士の頂点に立った時、指揮官として貢献してきた弟の範頼も義経も落命した。足利尊氏と弟の直義は仲がよく、合理的な役割分担をこなしたにもかかわらず、武士達が勝手に尊氏派と直義派に分かれて激突を避けられなくなり、最後は直義が命を落とした（尊氏派による暗殺説がある）。秀吉が秀頼という実子を得た時、有能な秀長を早めに除去するという選択肢が芽生えた可能性は十分に高い。

室町幕府では、将軍の弟がしばしば非業の死を遂げた。〈厚遇するが、将軍職への野望は抱かせない〉というバランスのよい処遇を発明できず、殺すことになり、そのたびに幕府自体が弱体化した。それを踏まえた時、徳川家康の最大の強運は競合者となる兄弟がいなかったこと、最大の成功は2代将軍秀忠の弟たちを御三家として立て、絶妙な政治的立ち位置を与えたことだと私は考えている。幕府という組織は、400年かけて2回実験して2回失敗し、3つ目の幕府でようやく“君主の弟”の扱い方を覚えた。

戦国時代までを見る限り、有能な弟は、いつか処理しなければならない地雷だった。その処理を秀吉がどう構想していたのか。秀吉は、実は室町幕府の滅亡を可能な限り穏便に済ませ、過去の遺物となった武家政権の店じまいを、歴史上でただ一人、軟着陸させた天才だった（平家や鎌倉幕府や江戸幕府に対しては、次の権力者は武力討伐より優れた工夫をしなかった）。その彼なら秀長の処遇も、現代人の想像もつかない方法で構想したかもしれない。それは歴史学として十分に興味深い研究テーマである。

（桃崎 有一郎／ノンフィクション出版）