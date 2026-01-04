史上最悪の少年犯罪と呼ばれる「綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件」。たった7日間しかなかった昭和64年（1989年）の1月4日に被害者のX子さんは命を落とした。その日から今日でちょうど37年が経つ。

【衝撃画像】「自分に科される刑はなんだろう」準主犯格Bから著者に届いた直筆の手紙を見る

事件から11年後、「ニュースステーション」ディレクター（当時）で、現在は北海道放送（HBC）報道部デスクを務める山粼裕侍氏は、集団強姦に関与し少年院送致となった元少年・Fに接触した。刑を終え、家庭を持ち、社会の中で生活する彼は、事件とどのように向き合っているのか。山粼氏の著書『償い 綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件 6人の加害少年を追って』より一部を抜粋して紹介する。（全3回の1回目／続きを読む）



©tyak_factory_イメージマート

◆◆◆

少年院送致だったFに接触

2000年8月、綾瀬事件の資料や周辺取材で彼らの現在の住所が少しずつわかってきた。だが、直接の取材は極力慎重にならざるを得なかった。事件の加害者だからといって、法的には処分が終わり、今は一般市民だ。形式上は「罰は受け終わった」「罪は償った」と言える。もちろん被害者に対する罪は一生消えることはないが、法を超えて制裁を科すことはできない。

もう一つ難題があった。彼らに話してもらうためには心を開いてもらう必要があった。いきなり直撃しても驚いて拒絶されるだろう。そもそも心を開いてもらうために信頼関係を築くことができるのだろうか。考えれば考えるほど、取材は実現不可能に思えてくる。しかし考えてもしょうがない。まずは現場に行こう。そして会ってみよう。すべては第一歩から始まるのだし、その選択以外になかった。

最初に選んだのは、集団強姦に加わり、少年院送致となったFだった。Fは事件から9年後、フリーライターの藤井誠二氏の取材を受けていた（「女子高生コンクリ詰め殺人事件の少年達は今（下）」『創』1998年8月号）。マスコミには免疫があり、僕の取材に応じてくれる可能性はまったくゼロではなかった。

藤井氏のルポによると、Fは関東近郊に住み、新聞配達員をしている。事件にどのように関わったのか詳細を告白している。少年院を出たあとも「被害者のことを思わない日はない」と語り、反省している様子が読みとれた。27歳になったFは東京との県境に位置する都市のアパートに住んでいるはずだった。まずは本人が本当にそこにいるかを確認しなければならない。だが、僕は彼の顔を知らない。どうやったら本人とわかるのか？

張り込み1回目。不審者と思われないように注意を払いながら、自宅が見える場所に車をとめて待つ。午後、本人とおぼしき男性が妻らしき女性とともに車で外出した。日焼けした精悍な顔に刈り上げた髪。袖をまくった白い半袖Tシャツから太い腕が伸びている。ズボンはベージュのニッカボッカ。仕事は建設関係にでも変わったのだろうか。

1時間後、小さな子どもを連れて車で戻ってくる。もうひとり別の子どもが徒歩で帰宅する。ルポの描写から推察するにF本人の可能性が高い。しかも家庭を築いているようだ。もし妻や近所に事件のことを話しておらず、取材によって発覚してしまえば、彼の生活を壊してしまうことになる。取材とはいえ、そんな権利はマスコミにはない。彼がひとりになる瞬間を待つしかない。

2回目、午前8時。初日に見た車はもうなかった。女性が子どもを連れて自転車で外出。午後8時過ぎ、Fとみられる男性が車で帰宅したが、声をかけるタイミングがない。

遠目には、家族とともに歩く姿は幸せそうだった。子どもと過ごす時間を楽しんでいるように思えた。2人の子どもと妻との平穏な生活を送っている人を監視して、僕は何をやっているんだ……。張り込みをしながら自分自身に嫌悪感を抱いた。相手は気が付かないかもしれないが、自分の行為が不遜に思えて仕方がなかった。

「なんの件ですか？」「11年前の事件です」

4回目。午前6時過ぎ、男性はひとりで玄関から出てきた。妻や子どもはいない。はじめてひとりになった瞬間だった。僕は車を降りて小走りで近寄った。相手が車のドアに手をかけたとき、声をかけた。

「Fさん、こういう者ですけど……」

名前を呼ぶとこちらを振り向いた。驚いた様子はない。Fでほぼ間違いない。すかさず名刺を渡すと、彼は素直に受け取った。

「ちょっとよろしいですか」

「なんの件ですか？」

大きな声にならないよう、そっと言葉をかけた。

「11年前の事件です」

綾瀬事件とはまだ言わない。万が一本人でなかった場合の予防策だった。

「ああそうか」

ひとことFは漏らし、声をかけられた理由を察したようだった。彼で確定だ。

「これを読んでほしいんですけど」

手紙を渡した。すると彼は周りを気にするような素振りをして言う。

「僕には家族もいるんで……」

「わかっています。だから朝早く……」

「この手紙、今読んだほうがいいですか？」

「いえ、あとで結構です」

「これを読めばわかるのですか？」

「はい」

これ以上会話を続けると邪魔になると思い、Fが車に乗り込む前に頭を下げてその場をあとにした。歩きながら、もう一押しして次に会う時間や場所を決めておけばよかったと、一瞬後悔した。だが、「いや……」と自分に言い聞かせるように首を横に振った。急かすようなことはしない。待とう。

Fへ手渡した手紙

〈 前略、突然の手紙失礼いたします。 私はテレビ朝日『ニュースステーション』という報道番組でディレクターをしている者です。 私は11年前に綾瀬で起きた事件を取材しています。 ここまで書けばこの手紙の趣旨はお分かりになるかと思いますが、最後まで読んでいただければ幸いです。 あの事件は、人々の間でもいまだに記憶に新しく、その衝撃は色あせる事はありません。そして、少年犯罪が起きるたびに、週刊誌などで取り上げられます。事件では1人の尊い命が失われ、そこに関係したすべての人々が傷つきました。私がこの事件の「その後」を取材しようと思ったのは、昨今多発している少年による犯罪を報道しながら、様々な疑問が解消されないまま、さらなる事件が後を絶たないからです。 なぜ少年たちは同じような過ちを繰り返すのか。 罪を犯した少年たちはその後どのような人生を送るのか。 そんな時、いわゆる「現在の少年犯罪の原点」と言われる（関係者にとっては辛い表現だと思いますが）、11年前の事件を思い起こしました。 そこから私たちが学ぶべきことがあるのではないかと考えたのです。 学ぶべきこと─。 それは事件を生み出す私たち社会や大人たちにとっても、罪を犯した少年たちにとっても、そしてこれから罪を犯すかもしれない少年にとってもです。 なぜ、あの事件が起きてしまったのか、どうすれば防げたのか、事件によって自分が失ったもの、また影響を与えたものは何なのか。私たちが学ぶべきことは少なくありません。（略） 最近の週刊誌では「少年たちは反省もしていないし、更生もしていない」というような悪意に満ちた報道がされています。 果たしてそうなのでしょうか。反省や更生は、他人が簡単に判断できるものではありません。このような安易な報道は、事件の当事者たち（加害者も被害者も含め）を傷つけるばかりか、社会に間違った感情や印象を与えるのみです。 私たちはもっと素直に、真摯に当事者の声に耳を傾けるべきでしょう。 シジフォスは重い岩を山の頂へと運ぶ。すると岩は自らの重みで転がり落ちてしまう。シジフォスは再び岩を山頂に運ぶ。するとまた岩は転がり落ちる。シジフォスは休みなく何度も岩を運ぶ。神々がシジフォスに科した刑罰は、どこまでも果てしのないものだった。 この事件を取材しようと思ったときに、私の脳裏に浮かんだのは、この「シジフォスの神話」のイメージでした。 罪を償うという事はどういうことなのでしょう。 F様が取材を受けた藤井誠二氏の記事を読ませていただきました。X子さんを助けてあげられなかったこと、そして自分だけを守ることしか考えていなかったことが書かれています。 人が持つ弱さと持つべき勇気をF様は強く感じられたのでしょうか。 「一番大事な事は自分がやってしまったことを忘れてはいけないということです」 この言葉に私はある種、救われる気持ちがしました。忘れてしまうこと、それは人々の記憶から消えることであり、つまりは事件がまるでなかったかのように時が過ぎていくことです。 私はこれまで少年犯罪の被害者の遺族を取材した経験から、事件を、被害者を忘れてしまうことが、さらなる悲劇となることを知りました。F様は「僕の原点に戻る」と書かれていますが、それは自分自身のためだけでなく、被害者にとっても大切なことだと思います。忘れないことは被害者の供養へとつながるのかもしれません。 この手紙を受け取って「そっとしておいてほしい」という思いになることは私も想像できます。今の静かな暮らしを私の存在が脅かすのではないかと不安に感じられることも分かります。 しかし、私はあえて御無礼を承知で筆を執らせていただきました。私自身のためでなく、まして番組のためでなく、二度とこうした悲劇を生み出さないよう、私たち社会のために語る勇気を持っていただくことはできないでしょうか。 10代の少年たち、その子どもを持つ親たちが学ぶべき事はたくさんあるのです。きれいごとに聞こえるかもしれませんが、私の本当の気持ちです。事件のこと、少年院でのこと、その後の生活、償いについて、今の心境、最近の少年犯罪についてなど可能な範囲で構いませんので、お話を聞かせてください。〉

〈《女子高校生コンクリ詰め殺人事件》「女の子を騙して車に乗せてホテルに連れ込んだり…」加害者Fが語った、事件が起きる前の生活〉へ続く

（山粼 裕侍／ノンフィクション出版）