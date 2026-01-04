〈《史上最悪の少年犯罪》“女子高校生コンクリ詰め殺人事件”から11年後…27歳になった犯人Fとの接触「なんの件ですか？」「11年前の事件です」〉から続く

史上最悪の少年犯罪と呼ばれる「綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件」。たった7日間しかなかった昭和64年（1989年）の1月4日に被害者のX子さんは命を落とした。その日から今日でちょうど37年が経つ。

事件から11年後、「ニュースステーション」ディレクター（当時）で、現在は北海道放送（HBC）報道部デスクを務める山粼裕侍氏は、集団強姦に関与し少年院送致となった元少年・Fに接触した。刑を終え、家庭を持ち、社会の中で生活する彼は、事件とどのように向き合っているのか。山粼氏の著書『償い 綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件 6人の加害少年を追って』より一部を抜粋して紹介する。（全3回の2回目／続きを読む）



監禁現場となったCの自宅（当時）周辺 著者撮影

◆◆◆

9月初め、Fとファミレスで会うことに

1週間後、Fから電話が来る。「手紙ではわからないこともある」として、3日後に直接会って取材の趣旨を説明することになった。

9月初め。Fの自宅近くのファミリーレストランで僕らは向き合って座っていた。テーブルにはレストランのおすすめセットが並ぶ。予想に反し、Fはよく話した。自身の生い立ち、妻との出会い、現在の家庭の状況、新聞配達を辞めて建設業で働いていること、その仕事で抱えている悩み。話しているときの彼は、真剣で、ときに饒舌に、ときに落ち込んだ様子で表情を変えていった。

「事件のことを思い出さない日はなかったけど、実は最近は忘れかけていた。今回のことで思い出すきっかけになったのはある意味よかった。忘れてはならない。自分のためにも。被害者がどんなにつらかったかは想像できない。その親にかける言葉もない」

客もまばらな静かな店内で、彼の太く低い声が僕の耳に響いてきた。

「子どもを大切にしている。事件のことは子どもが生まれて考え方が変わった。親の立場として被害者のことを考えるようになりました」

「事件のことをこうして思い出すのは自分の宿命。しょうがない。それだけのことを自分はやったのだから。むしろ忘れてはならない。それが償いというか……」

「答えはない。ヒントがあるだけ。みんなに考えてもらいたい。事件が起きて、過剰に報道するだけでなく、もっと深く取材してほしい」

誠実に応える姿は藤井氏のルポで読んだイメージのままだった。話す内容も変わらず真実味があった。おそるおそるテレビカメラでのインタビューを打診した。

「できるだけ取材に協力したいけど、妻に話して彼女も納得したうえで取材に応じたい」

妻と相談した結果は、僕のポケットベルを鳴らして返事をするとFは言って別れた。

僕は取材ノートとは別に、そのときの自分の感情を書きとめた。

ため息ばかりが出る。心は重く暗い。

話すこと6時間。僕らは本当にいろいろ話し合った。事件のこと、最近の少年犯罪のこと、子どものこと、妻のこと。彼は言葉を選びながらも本当に話してくれた。

僕は同調するわけでもなく、慰めるわけでもなく、ただ黙って聞いていた。僕に語れることは自分自身のこと。この取材で何を伝えたいのか、率直に話すだけだった。

今、心の中は縄で縛られたかのように苦しい。

彼と彼の家族を考えると、やはり取材をしないほうがいいのではないかと思ってしまう。彼がやっと築き上げている、しかし危うくバランスをとっている生活を壊してしまうのではないかという複雑な思いだ。

僕にそんな権利はあるのか。

彼が取材に応えてくれたとして、彼が背負ったものを僕がすべて責任を持てるものではない。十分にうまく伝えることができるのか。

頭がこんがらがって、彼が取材に協力してくれると言っても、嬉しくない。心の中がますます重くなるだけだ。

彼は僕が興味本位ではないことが分かったという。僕自身の考えにうなずいてくれた。信頼関係は築けたか。いずれにしても彼の信頼を万が一にでも裏切ることはできない。

Fからの連絡「……妻も納得してくれました」

三宅島の噴火と全島避難、海上自衛官によるロシアへの情報漏洩、北朝鮮からの日本人妻の里帰り……日々のニュースをこなしながらFからの連絡を待ち続けた。10日後、ポケベルが鳴った。緊張しながらすぐに電話をかけた。

「あのあと妻とよく話したんですけど……」

一瞬の間。こういう前置きがあるときは断られることが多い。息をのんで次の言葉を待った。

「……妻も納得してくれました」

Fによると、昨日の朝まで2人で話し合ったという。僕は嬉しさと同時に、申し訳ない思いが押し寄せた。自分が切望した取材が叶うことになったものの、こんな複雑な気持ちになるのは初めてだった。気持ちの整理がつかないまま、インタビューは9月23日に決まった。

課題がいくつもあった。まずどこで撮るのか。インタビュー場所は自宅がいちばんだ。慣れた環境で本人がリラックスできるし、何よりも映像に取材相手の生活や日常の空気感みたいなものを映し出せる。だが今回は自宅以外が条件だった。

匿名インタビューの場合、テレビ局の会議室やホテルの部屋が手っ取り早いが、そうはしたくなかった。照明を当てて仰々しい雰囲気にするつもりは毛頭ない。また、顔にモザイクをかけたり、首から下だけ映す構図にしたりするのも、「いかにも犯罪者」というイメージを作り出してしまう。ただでさえ「綾瀬事件の加害者」となると、視聴者の共感は得られにくい。

でも大事なテーマであるし、Fの話をしっかり聞いてほしい。それを具現化する映像が必要だった。僕は柳本大介カメラマンとともにロケハンのために都内を回った。Fの自宅から遠い場所で、日中は小さな子どもを連れた母親が散歩する公園を選んだ。

「ロングショットのワンカットでいきたい」

柳本氏の提案に驚いた。

テレビの映像は視聴者が飽きないように一つのカットは長くても十数秒という短い尺で編集する。20〜30秒くらいのインタビューのコメントでも、インサートカット（質問者の聞いている顔や、取材中の様子を遠くから撮ったロングショットなどの映像を音声にかぶせる手法）を数秒挟み込む。柳本氏は、そのインサートで使うようなロングショットでインタビューを撮りたいというのだ。

公園で撮る場合、テレビカメラがあると見物客が集まり、取材に集中できない可能性がある。多くの人の目に触れることで知り合いに会うなどのリスクもゼロではない。そこで考えたのが、人気の少ない木陰に僕とFが正対して地面に座り、数十メートル離れたところにフードをかけたカメラを設置して周囲にわからないように撮影するというものだった。

映像には、地面に座るFの後ろ姿が映し出され、僕は陰で見えない。なおかつカメラをズームせずに、画面をロングショットとミドルショットの2種類だけに固定する。そうすることで映像に余白が生まれ、視聴者はFの話に集中できる。字幕や音楽などで賑やかに画面を飾るテレビの表現方法とは正反対の発想だった。これなら周囲にも撮影とは知られず、僕らもインタビューに集中できる。取材現場の条件としても現実的な提案であった。

幼いころに両親は離婚し、母子生活支援施設に身を寄せた

9月23日。インタビューは午後からの予定だったが、天気が崩れるとの予報になり、急きょ開始を午前に早めた。午前8時にFと合流し、公園まで移動。カメラクルーは別行動で僕らより早く到着し、セッティングを終えていた。Fと僕は草むらにシートを敷いて向かい合わせで座った。Fの遠く後方で待機している柳本カメラマンが片手を上げて合図したのを視界の端で確認し、質問を始めた。

「事件が起きる前はどんな生活を送っていましたか？」

「中学校のときに親や先生から高校進学のことは耳が痛くなるくらい言われていたんですけど、自分としては小学校のときから早く社会に出て働いて家を楽にしたいと思っていたので、何を言われても高校に行く気はさらさらなかったです」

タクシー運転手の父親と夜の仕事をする母親とのあいだに生まれたF。幼いころに両親は離婚し、母子生活支援施設に身を寄せた。小学5年生のころから非行に走るようになる。中学を卒業してすぐに建築業の現場に飛び込んだものの、長続きはしなかった。

「プレハブの2階に一人で住み込みしていたから、どうしても仕事が終わって帰ってくると夜つまらないじゃないですか。そうすると綾瀬のほうに戻って夜遊びですよね。原付で綾瀬と行き来する状況がしばらく続いて、だんだん遊びのほうが面白くなりだして、仕事も行かなくなったんですね。それで仕事も辞めちゃって、地元の連中と遊ぶようになりました」

不良仲間とバイク窃盗や恐喝に手を染めるようになる。1980年代の綾瀬駅周辺は非行少年たちの溜まり場で、少年どうしや対立する暴走族の喧嘩が度々起きていた。

女の子を騙して車に乗せてホテルに連れ込んじゃう

主犯格Aや準主犯格Bは中学校の先輩だったが、深いつき合いはなかった。ところが、事件の1、2カ月前に急速に距離が近づく。

「悪いことをして遊んでいて、暴走族をやりたいということもあって、でもそういうのは一人じゃ何もできないじゃないですか。たまたまB君がそういうのを旗揚げするというのがあって、一緒に行動するようになったんですよ。B君は喧嘩とか結構強くて、一緒にいて損はないんじゃないかなと」

AやBはこのころから子分格のCの自宅に頻繁に出入りするようになっていた。Cの自宅は強力な磁場となって、Fもその磁力に抗えなかった。

「少なくとも仲間という意識はなかったですね。関わり出しちゃうとA君は引きずり回すというか、行かなくなると今度は自分がとばっちりを受けるので。『俺を避けているのかよ』みたいな。逆ギレじゃないですけどそういうのがあるんで、言われたらしょうがなく聞くしかないという」

「みんなしょうがないからとズルズルつるみだしちゃって、集まっている連中が連中なんで遊びにしても悪いことばっかりで。洋服がほしいからといって強盗に入る、ナンパしに行こうぜと言って女の子を騙して車に乗せてホテルに連れ込んじゃうみたいな」

「行くぞと言われたら、嫌とは言えないんですよね。嫌と言った時点で仲間だった人が一気に敵に回っちゃいますから。とくにA君とかB君は絶対に敵に回してはマズイという頭がありましたから、行けと言われたら『えーマジですか』と嫌な素振りは見せるんですけど、『何だオメエ嫌なのかよ』という言われ方をされちゃうと『わかりました、じゃあ行きます』と従うしかない感じでした」

