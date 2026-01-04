広島ドラ１・平川蓮「昨季５位は最下位ですか？」 自称「宇宙人」は大物感全開「長打も勝負強い場面でも打てるとアピールしたい」
鯉の未来を背負う男から新年のごあいさつ−。広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝がデイリースポーツの正月インタビューに応じ、１年目の意気込みなどを語った。自身のことを「宇宙人」と表現する大物新人が見せたワールド全開のトーク。身長１８７センチ、体重９３キロの大型スイッチヒッターは広島の地から怖いもの知らずで突き進む。
◇ ◇
−明けましておめでとうございます。
「おめでとうございます」
−プロ１年目が始まった。どんな１年にしたいか。
「まず、最初にスベらないように、ケガに気をつけて、あまり飛ばしすぎないようにやっていきたいなと思います」
−１年目のテーマは？
「自分は長打率、長打と打点を大事にしているので、長打も打てるし、勝負強い場面でも打てるというのをアピールしていきたいです」
−打点にこだわりがある。
「打たないと点が入らないので、そういうことをしていけば勝てると思っています」
−シーズンでどれぐらい打点を挙げたい？
「全くないです。自分あまり野球を見なくて、何がすごいのか分かっていないので。相場が分からないです（笑）」
−プロ野球は見ない？
「はい。野球を見るのはあまり興味ないです。するのが好きなので」
−チームは昨季も得点力不足だった。平川選手にかかる期待も大きい。
「順位って何位だったんですか？（５位）５位は最下位ですか？（最下位ではない）あー、はい」
−両打ちはいつから？
「大学２年生です」
−勇気がいる決断だったのでは？
「自分は人生で挑戦してきたので、勇気を持って行動するということはあまりないですね」
−スイッチヒッターということで他の選手よりも練習量が多いのでは。
「２倍です」
−大変では？
「大変とは思ってないです。例えば打撃練習だと通常の選手は１回りで終わりますが、自分は２回りしていました。でもそれが自分の中では普通かなと。誰もしたことがないことをやってみたいので」
−そう思うようになったきっかけは？
「きっかけはないんですけど、新しいことをしたいなと思っています」
−それは性格？
「同じことをずっとやっていてもつまらないので、新しいことをやりたいと思って生きています」
−自身はどんな性格？
「変なやつです。周囲からは宇宙人って言われています。天然ですね（笑）」
−強気な発言も際立つ。
「自信が弱いとつまらないので」
−つまらないとは？
「自分は人生を楽しく生きたいと思っているんです。だからずっと同じことをするというよりは、新しいことに挑戦したり、いろんなことに挑戦したいと思っています」
−改めて即戦力としてやっていく思いを。
「得点して勝てるように。チャンスをつくったりして攻撃で絡んでいきたいですね。そのためにファンと一体となって戦っていきたいです」
◇平川 蓮（ひらかわ・れん）２００４年３月３１日生まれ、北海道出身。１８７センチ、９３キロ。右投げ両打ち。外野手。札幌国際情報、仙台大から２５年度ドラフト１位で広島から指名。契約金１億円プラス出来高払い５０００万円、年俸１６００万円（金額は推定）。背番号は広島で出世番号とされる「５１」。札幌国際情報では２年夏からベンチ入りし主に投手。仙台大で野手に転向。左でも右でも長打を打てる大型スイッチヒッターで、走攻守に安定感がある。