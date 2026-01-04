鯉の未来を背負う男から新年のごあいさつ−。広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝がデイリースポーツの正月インタビューに応じ、１年目の意気込みなどを語った。自身のことを「宇宙人」と表現する大物新人が見せたワールド全開のトーク。身長１８７センチ、体重９３キロの大型スイッチヒッターは広島の地から怖いもの知らずで突き進む。

◇ ◇

−明けましておめでとうございます。

「おめでとうございます」

−プロ１年目が始まった。どんな１年にしたいか。

「まず、最初にスベらないように、ケガに気をつけて、あまり飛ばしすぎないようにやっていきたいなと思います」

−１年目のテーマは？

「自分は長打率、長打と打点を大事にしているので、長打も打てるし、勝負強い場面でも打てるというのをアピールしていきたいです」

−打点にこだわりがある。

「打たないと点が入らないので、そういうことをしていけば勝てると思っています」

−シーズンでどれぐらい打点を挙げたい？

「全くないです。自分あまり野球を見なくて、何がすごいのか分かっていないので。相場が分からないです（笑）」

−プロ野球は見ない？

「はい。野球を見るのはあまり興味ないです。するのが好きなので」

−チームは昨季も得点力不足だった。平川選手にかかる期待も大きい。

「順位って何位だったんですか？（５位）５位は最下位ですか？（最下位ではない）あー、はい」

−両打ちはいつから？

「大学２年生です」

−勇気がいる決断だったのでは？

「自分は人生で挑戦してきたので、勇気を持って行動するということはあまりないですね」

−スイッチヒッターということで他の選手よりも練習量が多いのでは。

「２倍です」

−大変では？

「大変とは思ってないです。例えば打撃練習だと通常の選手は１回りで終わりますが、自分は２回りしていました。でもそれが自分の中では普通かなと。誰もしたことがないことをやってみたいので」

−そう思うようになったきっかけは？

「きっかけはないんですけど、新しいことをしたいなと思っています」

−それは性格？

「同じことをずっとやっていてもつまらないので、新しいことをやりたいと思って生きています」

−自身はどんな性格？

「変なやつです。周囲からは宇宙人って言われています。天然ですね（笑）」

−強気な発言も際立つ。

「自信が弱いとつまらないので」

−つまらないとは？

「自分は人生を楽しく生きたいと思っているんです。だからずっと同じことをするというよりは、新しいことに挑戦したり、いろんなことに挑戦したいと思っています」

−改めて即戦力としてやっていく思いを。

「得点して勝てるように。チャンスをつくったりして攻撃で絡んでいきたいですね。そのためにファンと一体となって戦っていきたいです」

◇平川 蓮（ひらかわ・れん）２００４年３月３１日生まれ、北海道出身。１８７センチ、９３キロ。右投げ両打ち。外野手。札幌国際情報、仙台大から２５年度ドラフト１位で広島から指名。契約金１億円プラス出来高払い５０００万円、年俸１６００万円（金額は推定）。背番号は広島で出世番号とされる「５１」。札幌国際情報では２年夏からベンチ入りし主に投手。仙台大で野手に転向。左でも右でも長打を打てる大型スイッチヒッターで、走攻守に安定感がある。