ACEes浮所飛貴、一人暮らし開始をテレビ初報告 メンバーを呼ぶためにこだわった部屋づくりを紹介
5人組グループ・ACEesの浮所飛貴が、4日放送のテレビ朝日系バラエティー『人情不動産』（後2：55）に出演する。最近一人暮らしをはじめたとテレビで初告白した浮所は、ACEesのメンバーを家に呼びたいがためにこだわったという部屋づくり事情を紹介する。
【写真】1000万円獲得を目指しチャレンジャー
同番組はいろいろな事情を抱えながら物件を探している人たちと、ちょっとおせっかいで心優しい不動産屋さんとの交流を描いた“物件探しドキュメンタリー”。劇団ひとり、佐藤栞里、浮所がMCを務める。
実は劇団ひとりは大家をやっていて…ということで、大家の視点でVTRを見ていく。自らも一人暮らししている佐藤は洗濯のしやすさや間取りなど、劇団ひとりや浮所も驚くリアルな物件選びのこだわりを打ち明ける。
まずは、神奈川県川崎市、アットホームな町の不動産会社でのお部屋探しに密着。「お客さまに寄り添った接客」を信条にする風間さんのもとに今回来たのは、5人の男の子を育てるシングルマザー。子どもの成長につれ生活費も上がり、家賃を下げたいという。
子どもたちをこれ以上転校させたくないという母の想いもあり、物件を探すが、部屋探しは難航してしまい…しかし風間さんは常に寄り添い、条件に合う魅力的な物件を探し出していく。人情あふれる姿に子ども達からたちまち「こうちょう（校長）先生」とあだ名をつけられる場面も（!?）その奮闘ぶりと親身になって共に家を探していく姿に注目だ。
さらに、東京都の支援金など、どこに住むかで変わってくる子育て世代には見逃せない情報も取り上げる。
続いて、女性客が多く来店する、“接客も人情がモットー！”を信条とする、渋谷にある不動産会社に密着。富山県から来たという23歳の女性は、モデルを目指して上京してくる。都心へのアクセス良好、2部屋以上、バス・トイレ別などの条件を提示し、お部屋探しを始めていく。条件に見合う物件を紹介していくが、劇団ひとりは「この設備でこの家賃は穴場！」と大絶賛するも、納得して決められるのか。
そして、佐藤の不動産泣かせな部屋の決め方に、スタジオは苦笑い。劇団ひとりは大家の目線、佐藤は女性ならではの視点、一人暮らしを始めたばかりの浮所が感じたさまざまなコメントなどを交えながら、ドキドキワクワクの内見探しの様子を届ける。
