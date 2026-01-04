「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

お悩み相談

「偏差値だけで高学歴か低学歴かをラベルを貼るのはおかしいと思います。今の時代、個性が重要じゃないですか？」※1

偏差値だけがすべてじゃない？

――「偏差値だけでみてほしくない」という受験生からの相談です。議論としてもよく見るものですが、びーやまさんはこのことについてどう思われますか？

びーやま（以下：びーやま）：気持ちはわかります。やっぱり人間である以上、個性あってこそですし、個性を見てほしいと考えるのは当然のことです。それは否定しません。

ただ、だからといって偏差値が不要なものだと僕は思いません。見方を変えれば偏差値も「勉強ができる」という個性であったり、「努力ができる」という個性の現れです。偏差値だからこそ表現できている個性もありますから、極端に否定するのは得策ではないでしょう。

――詳しく教えてください。

びーやま：まず、偏差値はただの無機質な数字ではありません。その人の得意不得意や成長率を可視化したものです。

たとえば、数学の偏差値が高かったら、数学が得意という個性がわかるのと同時に、論理的思考力が高いという個性も見えてきます。もちろん、それで能力のすべてがわかるわけではないですが、無視できるものではないでしょう。

同時に、もともと偏差値が低かった人が半年の猛勉強を経て偏差値を上げたら、その数字は「努力の証明」になっているわけですよね。「僕は勉強を頑張りました！」っていうよりも偏差値一発で見せたほうが説得力も違うかと思います。

つまり、偏差値は個性を否定するものではなくて、個性を補完するものなんじゃないかなと思います。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）