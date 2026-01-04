「芝をちょっと短くできないですかね」――独走Vを生んだ藤川球児監督の“隠し味”　阪神園芸部長が証言した沖縄での言葉

選手たちに健康の重要性を問いかけ続けた指揮官は、阪神園芸とも密なコミュニケーションを図っていた(C)産経新聞社

徹底的に管理されたリスク。細かな配慮はキャンプ地でも

史上最速のリーグ優勝を成し遂げた2025年の阪神の強さは群を抜いていた。投手では村上頌樹、才木浩人のダブルエースがローテーションでフル回転するなど先発陣は質、量ともに充実し、50試合連続無失点の世界記録を打ち立てた石井大智、守護神の岩崎優ら各々が武器を持った個性派のリリーバーたちがブルペンに君臨。野手では森下翔太、佐藤輝明、大山悠輔の生え抜きドラ1トリオが打線の中軸を担うなど投打ともに主力が円熟期を迎えており、付け入る隙が見当たらなかった。

「個」の力の結集でもって他球団を圧倒し続けたように見えるが、就任1年目となった藤川球児監督のタクトもまた、独走Vに欠かせぬ要因の1つ。選手が最大限のパフォーマンスを発揮し続けるための“隠し味”を随所に仕込んでいた。

昨秋、選手に「没頭」という言葉を投げかけて野球へ打ち込む姿勢を示した指揮官が、同じように重ね重ね口にしていたのが「健康」というフレーズだった。キャンプでは選手たちがケガなく開幕を迎え、シーズン中は故障離脱することなく1年を戦い抜くことを願うように口酸っぱく言い続けていた。

無論、選手への意識付けだけでなく「健康」に留意した監督のリスクマネジメントは、実に徹底していた。本拠地の甲子園球場だけでなく、キャンプ地のグラウンド整備なども担う阪神園芸の金沢健児（甲子園施設部長）は、24年11月に高知で行われた秋季キャンプのある日を思い返す。

「安芸で前の日に雨が降ってグラウンドの様子を監督が見に来たんです。選手のコンディションのことを凄く気にされていて、その時に監督が『グラウンドのことはお願いしますね』と」

そして25年2月、沖縄での春季キャンプ初日に再び金沢は藤川監督に呼び止められると、ある提案をされた。

「芝をちょっと短くできないですかね？」

沖縄・宜野座村野球場のメイングラウンドの外野芝生は約23ミリあり、甲子園球場（約15ミリ）よりもわずかに長い。監督は甲子園球場の芝に慣れた選手の故障を危惧。違いは1センチにも満たないものの、金沢は「芝が長いと足を取られたりする。ましてや2月の沖縄は夜露もあって滑りやすくなったりね。凄く考えているんだと感じた」と細かい要望にも納得がいった。

その後、金沢の指示で芝を刈り揃えた宜野座村野球場で選手たちは開幕への準備を整え、チームは大きな故障者を出すことなくキャンプを打ち上げ。シーズンに入っても、蓄積疲労を考慮してブルペン陣に積極的休養を与えるなど主力に長期離脱者を1人も出すことなくベストメンバーでシーズンを駆け抜けた。