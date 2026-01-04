全日本バレーボール高校選手権（春高バレー）が、５日に東京体育館で開幕する。女子の旭川実は、４強まで進んだ２０２４年以来、２年ぶりの出場。高校総体では２年連続道決勝で敗れるなど、苦しい時間も成長につなげてきた。エースを中心とした２年前のチームとは異なり、粘り強い守備と全員バレーが持ち味。全国の舞台で、再び４強を目指す。

長かった“冬”を乗り越え、旭川実が２年ぶりに春高の舞台に立つ。２年前の同大会ではエース・笠井季璃（現ＳＶリーグ・クインシーズ刈谷）の活躍もあり、３１大会ぶりに４強入り。しかしその後、全国の舞台から遠ざかってきた。道予選優勝後、「この２年が１０年くらいに感じた」と語った岡本祐子監督は「長かったですね、全国３位が終わってからの２年だったので」とかみ締めた。

高校総体は２年連続で道決勝で敗退。前回の春高予選は、まさかの準々決勝で敗れた。「すごくいい選手たちなんですよ。去年も今年も。けれど、思うような結果にならず苦しんだ」と岡本監督。中村咲陽主将（３年）も「インターハイが終わってからの夏は、つらかった」と精神的に落ち込んだことを明かした。

それでもはい上がってきた。総体敗退後、チームで話し合った。中村主将は「全員が同じ気持ちじゃないと勝てない。苦しいことからも逃げずに、最後まで取り組んでいこう」。岡本監督も「誰かがやってくれるみたいなところが、どこかにあったと思うんですよ。もう自分がやらなくちゃいけないって気づいた。夏、インターハイ負けてから、しっかり向き合ったと思います」と成長を認める。

ブロックとレシーブが連動した、組織的で粘り強いディフェンスが武器。攻守で中心となる１８２センチのミドルブロッカー土屋苺花（３年）は「チームとしての完成度が上がった。組織として強くなった」と自信をのぞかせ、「センターコート（４強）まで勝ち進めるように頑張っていきたい」。スタメンを固定せず全員で戦ってきた名門が、総合力で上位進出を狙う。

