ＭＬＢ公式ＳＮＳは３日（日本時間４日）、２６年シーズンのＭＶＰ、サイ・ヤング賞、新人王、最優秀救援、最優秀監督を予想した。

ナ・リーグのサイ・ヤング賞に名を連ねたのはドジャース・山本由伸投手（２７）。山本はメジャー２年目だった昨季、チームで唯一１年間先発ローテを守り抜いて３０試合に先発し、１２勝８敗、防御率２・４９の成績を残し、サイ・ヤング賞投票で３位に入った。ポストシーズンでも２完投をマーク。ワールドシリーズでは第６戦で先発して勝利投手になり、第７戦で救援登板する大車輪の活躍を見せてシリーズＭＶＰにも輝いていた。

サイ・ヤング賞はこれまで日本人投手が１度も手にしたことのないタイトル。昨季のナ・リーグは２３歳右腕のスキーンズ（パイレーツ）が受賞した。一方で昨季３年連続４度目のＭＶＰ受賞となったドジャース・大谷翔平投手（３１）は、まさかの“無冠”予想。今季は開幕から先発ローテに加わる見込みだが、サイ・ヤング賞予想は山本に譲り、ＭＶＰ予想でもソト（メッツ）が名を連ねた。ＭＬＢ公式サイトの予想は以下の通り。

▽ＭＶＰ

【ア】ロドリゲス（マリナーズ）

【ナ】ソト（メッツ）

▽サイ・ヤング賞

【ア】クロシェット（レッドソックス）

【ナ】山本（ドジャース）

▽新人王

【ア】マクゴニグル（タイガース）

【ナ】ウェザーホルト（カージナルス）

▽最優秀救援

【ア】スミス（ガーディアンズ）

【ナ】ミラー（パドレス）

▽最優秀監督

【ア】アルバーナズ（オリオールズ）

【ナ】ケリー（パイレーツ）