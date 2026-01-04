ベネズエラで軍事作戦を行ったトランプ大統領の狙いについてワシントン支局から中継です。

◇

トランプ大統領はベネズエラの政権移行に関与する考えを示していて、軍事作戦の本来の目的が政権を転覆し、アメリカに友好的な政権をつくることにあったといえます。

トランプ大統領

「私の指示のもと、米軍はベネズエラの首都で驚異的な軍事作戦を実施した」「我々は安全で適切かつ慎重な政権移行が実現するまで、ベネズエラを運営し続ける」

トランプ大統領はマドゥロ大統領のもと麻薬が密輸されたなどと主張し、アメリカで裁判にかけるとして軍事作戦を正当化しました。麻薬取り締まりを名目にしていますが、トランプ氏の狙いはマドゥロ政権の転覆といえます。

トランプ政権は先月発表した国家安全保障戦略で中南米などの西半球を重視する方針を打ち出していて、今回の攻撃の背景にはベネズエラから中国やロシアの影響力を排除するとともに、親米政権を樹立する狙いがあったとみられます。

トランプ氏は政権移行が実現するまでアメリカがベネズエラを「運営する」と強調し「アメリカ軍の地上部隊派遣も恐れていない」と述べました。

また、政権を担う人物としてノーベル平和賞を受賞したマチャド氏がふさわしいか問われ、国民の支持が十分ではないとして否定的な考えを示しました。さらにトランプ氏は世界最大の石油埋蔵量を誇るベネズエラの石油利権の確保に意欲を示しました。

トランプ大統領

「我々は、アメリカの石油企業を現地に送り込み、深刻な損傷を受けた石油インフラを修復させ、国に利益をもたらすつもりだ」

アメリカの利益のために武力行使も辞さないトランプ政権の姿勢が浮き彫りとなった形ですが、今回の攻撃の正当性が今後問われることになります。